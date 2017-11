Dodik pozvao zastupnike u NSRS da prekinu sjednicu i provedu referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH

Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na današnjoj sjednici Narodne skupštine RS-a da će manji entitet sprovesti referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH ako ga podrži opozicija.

Dodik je kazao da u slučaju suspenzije referenduma u Republici Srpskoj nije mjerodavan međunarodni faktor te da je vlast vođena SNSD-om dovela do toga da intervencionizam bude skoro potpuno uništen.



Kako kaže, vlast u RS-u ne traži podršku međunarodne zajednice, već ukida intervencionizam i nastavit će to da radi. On vjeruje da oni koji su "srčani u tome da učine štetu RS-u" neće sjediti u Narodnoj skupštini RS-a.



Zamolio je opoziciju da bude glasna onoliko koliko ima legitimiteta na izborima. Kako kaže, SNSD ima podršku u kontinuitetu, podsjećajući na sve izbore u proteklih deset godina.



Pozvao je opoziciju da prihvati odluku da se ide u referendum i da će nakon toga održati referendumom o Sudu i Tužilaštvu BiH. On kaže da je spreman stati ispred svih i ići u referendum jer to predstavlja borbu za nacionalne interese.



Istakao je da ne mrzi nijednog zastupnika iz opozicionih stranaka te da su mu svi oni simpatični. Pozvao je zastupnike da prekinu sjednicu, odu na pauzu i da se izglasa da referendum bude održan.



Onda očekujem da će se svi založiti da referendum bude realizovan, a to je da u BiH nema odlučivanja bez RS-a.



"Ako toga nema, podržavam inicijativu da odluka zasad bude povučena, odnosno odgođena", kazao je Dodik.