Na svim mostarskim grobljima danas je obilježen praznik Svi sveti, a sutra je Dušni dan, dan kada vjernici razmišljaju o prolaznosti života i ideji vječnosti.

Danas, kao i svakog prvog novembra do sada, brojni građani su položili cvijeće na grobove svojih najbližih, zapalili svijeće i izgovorili molitve. U našim krajevima navika je da se groblja počinju obilaziti već na sam blagdan Svi sveti.



Najviše vjernika bilo je naravno na najvećem mostarskom groblju Masline, gdje je priređeno i svečano misno slavlje. Spomenut je značaj ovog dana u kojem katolička crkva slavi sve svoje svece, one kanonizirane i one koji to nisu te da ovaj dan može biti važan za ljude općenito, ne samo katolike.



Paljenje svijeća je dio vjerovanja da živi na taj način mrtvima pružaju toplotu i svjetlost te da je život poslije smrti odraz života na ovom svijetu. U duši vjernika smrt nije kraj, već početak vječnosti, a današnji dan je najbolji trenutak za razmišljanje o tome.