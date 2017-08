Ostavke SNSD-ovaca u komisijama blokirat će Parlament, koalicija ide na odmor i poslije godišnjeg

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zastupnici i delegati Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su do 1. septembra na kolektivnom godišnjem odmoru, a prema svemu sudeći će taj odmor biti produžen s obzirom na to da SNSD planira blokirati rad institucija do daljnjeg, dok pritom uživa podršku određenih stranaka iz koalicione većine.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je, zajedno s entitetskim zakonodavnim vlastima, u blokadi praktično još od septembra prošle godine, a takozvana parlamentarna većina ne postoji ni na nivou države, ni na nivou entiteta.



Tu krizu dodatno je produbila smjena Nikole Špirića s mjesta predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad OSA-om BiH. Kontrola nad bh. obavještajnim sektorom nesumnjivo je važno pitanje za sve stranke u vlasti, ali je nepojmljivo da se ti interesi stavljaju ispred kolektivnih interesa svih građana.



Nakon što je Zastupnički dom smijenio Špirića, SNSD se odlučio na odmazdu odlučivši da svi članovi komisija i odbora iz SNSD-a, u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, podnesu ostavke u tim odborima i komisijama. Razlog za smjenu je što je Špirić falsifikovao zaključke Komisije za nadzor nad radom OSA-e BiH.



Iako se špekuliralo da bi SDS-ov zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić trebalo da dođe na mjesto predsjedavajućeg Zajedničke komisije, bilo je to nemoguće jer je zakonski predviđeno da na toj poziciji bude predstavnik opozicionih stranaka.



Bojić je za Klix.ba kazao da se SNSD potpuno povukao iz rada komisija, s namjerom da blokira rad institucija koje su ionako bile u stalnim blokadama.



"Neučešće u komisijama znači da neće moći biti osiguran kvorum, a kada nemate kvoruma, ne možete raditi. To nije dobro, prvenstveno za Republiku Srpsku. Ukoliko imaju nešto da kažu trebalo bi da dođu i da to kažu, bilo da je riječ o komisijama, bilo da je riječ o Parlamentu BiH", rekao je Bojić.



Istakao je da bi na mjestu predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad OSA-om BiH, prema njegovom mišljenju, trebalo da bude Sredoje Nović koji je podnio ostavku.



"To oni rade namjerno da zakomplikuju ionako komplikovane odnose u Bosni i Hercegovini. To je SNSD ciljano uradio. Nevjerovatno je da se oni pojave i pored onih svojih stavova onog trenutka kada treba da zaštite nekog pojedinca ili eventualno kad trebaju da povećaju cijene goriva ljudima koji teško žive", istakao je Bojić za Klix.ba.



Dodao je da će priča o komisijama definitivno sačekati period dok prođu godišnji odmori, a da se do tada neće dešavati ništa značajno.



"Definitivno će to sačekati period dok prođu godišnji odmori, do tada tu neće biti ništa značajno. Vidjet ćemo da li će oni ostati pri svojim odlukama da ne učestvuju u radu komisija. To će dovesti, praktično, cijelu Parlamentarnu skupštinu u blokadu, a i ovako teško funkcioniše. To je za njih sve prostor za manipulacije", poručio je Bojić.



Zastupnici iz Kluba SNSD-a će podnijeti neopozive ostavke na članstvo u komisijama Zastupničkog doma i zajedničkim komisijama oba doma Parlamentarne skupštine BiH na 54. sjednici Kolegija Zastupničkog doma, koja će se održati 5. septembra 2017. godine.



SNSD-ova zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milica Marković kazala je kako je riječ o definitivnoj odluci SNSD-a, da je većina zastupnika već podnijela neopozivu ostavku u komisijama, osim dva zastupnika koji nisu bili fizički prisutni.



Marković je napomenula kako je i ona podnijela ostavku na članstvo u Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Zajedničkoj komisiji za evropske integracije.



"Te ostavke su već u proceduri, o tome će biti obaviješten Kolegij. Ta odluka se nijeće mijenjati dok SDS i SDA ne razmisle ozbiljno o tome da li mogu raditi u tim komisijama bez prisustva najveće partije iz Republike Srpske koja dolazi u Zastupnički dom i Zajedničke institucije", kazala je Marković.



Dodala je da bi naročito trebalo da porazmisle o Zajedničkoj komisiji za nadzor nad OSA-om BiH za koju su neophodni predstavnici iz opozicije, iz Republike Srpske.



"Neka Aleksandra Pandurević i ostali razmišljaju sada o tome kako će raditi te komsije", poručila je Milica Marković.