Opozicija u RS pozvala Dodika na ostavku: Otkazivanjem referenduma ponizio je građane i institucije RS

Milanko Mihajlica (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Opozicione stranke u Republici Srpskoj poručile su danas kako je Milorad Dodik odlukom da otkaže odluku o referendumu kapitulirao i pokazao kako će učiniti sve, pa i sarađivati s centrima moći Zapada, da se zadrži na vlasti. Pozvali su ga da podnese ostavku.

Predsjednik Srpske radikalne stranke RS Milanko Mihajlica kazao je kako su danas vladajuće stranke, a nekada opozicione u RS-u, glasale u institucijama BiH za odluke visokog predstavnika zbog kojih je i pokrenuta priča o referendumu te se otvoreno bune.



"Ova odluka je kapitulantska, profitersko-dezerterska, ali i kolaboracionistička. Sve vrijeme vladajući režim sarađuje s dijelom zapadne administracije i ova je odluka proizvod njihovog straha od pritiska na njih lično, na zamrzavanje njihove imovine, otvaranje afera itd. Jer onaj ko ih je doveo na vlast zna sve o njima i više nego što sami znaju - gdje imaju tajne račune, koliko novca i šta rade", kazao je Mihajlica.



Istakao je da se radi o poniženju Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), institucija RS, ponižavanju građana tog entiteta te da je derogiran i diskreditiran institut referenduma.



"Predsjednik RS-a je 2011. i 2015. godine bio predlagač odluka NSRS-u da se provedu ovi referendumi. Sada kada odustaju od toga, potpuno je jasno da su oni kapitulirali i da su dezertirali ili se povukli s političkog polja zvanog referendum. Politički su profitirali jer su tom pričom od 2011. do danas više puta dobili izbore varajući građane RS. Ovo nije moglo biti urađeno da nije bilo prešutnih pregovora sa zapadnim centrima moći. Ovo je dovoljno da se odgovorni ljudi i političari povuku s političke scene", istakao je Mihajlica.



Kazao je kako ne očekuje da će oni koji godinama krše Ustav i zakone RS te ponižavaju NSRS i ugrožavaju njen ugled, to učiniti, ali naglašava kako ovo pokazuje šta su sve spremni uraditi da bi se po svaku cijenu održali na vlasti.



"Bilo je veoma jadno i bijedno gledati face jučer s koalicionog sastanka koje nemaju ni ljudskog ni političkog dostojanstva. Odluka iz 2015. godine da se raspiše referendum je predstavljala jednu vrstu avanturizma, na što smo mi iz opozicije upozorili. Pokazalo se da režim u RS-u nije imao saglasnost i podršku Srbije i Rusije za donošenje ove odluke i održavanje referenduma. Sve je ovo urađeno u političke svrhe s ozbiljnim i nesagledivim posljedicama", rekao je Mihajlica.



Naglasio je kako su SNSD i njegovi partneri glasali u Parlamentu BiH za uspostavljanje pravosudnih institucija BiH, a potom su najavili referendum zbog nezadovoljstva rada njima koji su sada otkazali, čime su, smatra on, ponovo oživjeli potpuno srozani autoritet Suda BiH, Tužilaštva BiH i VSTV-a.



"Sada će pojedini krugovi u Sarajevu i međunarodnoj zajednici shvatiti da RS odustaje od negacije lošeg i neprihvatljivog rada pravosudnih institucija na nivou BiH. Poslije ovakvog izigravanja naroda RS i izvrgavanja ruglu NSRS, smatram da bi bilo najbolje da se predsjednik RS i oni koji su podržali ovakve odluke povuku jer nema snažnijeg dokaza od ovog na šta su sve spremni kako bi opstali na vlasti. Ovo je uvreda članova vladajućih stranaka i onih koji su vjerovali da bi od referenduma moglo biti nešto", rekao je Mihajlica.



Goran Đorđić iz Napredne stranke RS kazao je kako je Dodik kapitulirao kao predsjednik SNSD-a jer je pogazio njihovo osnovno programsko opredjeljenje, a to je samostalnost RS i nema više nikakav kredibilitet.



"Godinama se krije Nacrt zakona o vlastima i pravima predsjednika RS. Kakav je ovo sistem kad su predsjednik i članovi NSRS iznad zakona i krše Ustav? Čemu onda da se nada narod? Osnovni razlog što smo blokirali rad NSRS je što dalje ne može. Vlade bi u drugim zemljama podnosile ostavke da im se ovakvo nešto desi", istakao je.