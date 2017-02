Općina Stari Grad Sarajevo zaposlit će učenike Srednje medicinske škole kako bi otišli na ekskurziju

Općina Stari Grad uključit će se u akciju "Ekskurzija 2017", učenika Srednje medicinske škole na Bjelavama i pomoći im da prikupe sredstva kako bi njihova generacija otputovala na ekskurziju.

Općina Stari Grad uključit će se u akciju "Ekskurzija 2017", učenika Srednje medicinske škole na Bjelavama i pomoći im da prikupe sredstva kako bi njihova generacija otputovala na ekskurziju.

Dženan Hodzić

Srednjoškolci koji žele zaraditi novac, kako bi i njihovi prijatelji koji su slabijeg materijalnog stanja išli na ekskurziju, sljedećeg mjeseca će raditi u Aleji ambasadora. Učenici će, zajedno s uposlenicima Sektora za tehničke poslove Općine Stari Grad, tokom vikenda čistiti Aleju ambasadora od otpada, lišća i korova, a za svoj rad će biti plaćeni.Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić primio je danas direktoricu škole Sadinu Kešo i učenika Dženana Hodžića koji je pokrenuo akciju, te srednjoškolcima ponudio posao."Odlučili smo se uključiti u ovu akciju jer je vrlo pohvalno to što želite da zaradite novac svojim radom i trudom. Nažalost, ne razmišljaju mnogi danas na taj način. Podržat ćemo vašu ideju i platiti vam za vaš rad, a vi ćete tako poslati poruku vašim školskim prijateljima da se radom i trudom u životu sve može postići", kazao je načelnik Hadžibajrić.Akciju "Ekskurzija 2017" pokrenuo je učenik trećeg razreda Srednje medicinske škole Dženan Hodžić koji je prošle sedmice ideju objavio na svom Facebook profilu. Kaže da u njegovoj školi već pet godina nije bilo odlaska na ekskurziju zbog loše materijalne situacije."Našu školu pohađaju i učenici iz drugih gradova - Bužima, Bugojna, Visokog... Njima je dovoljno teško što moraju snositi troškove smještaja i stanovanja u Sarajevu i teško im je platiti ekskurziju. U mom razredu je devet učenika koji ne mogu sami finansirati ekskurziju i mi smo svi složni u tome da im pomognemo", kaže Dženan.Dodaje da generacija broji 178 učenika i da još ne znaju tačan broj onih kojima će biti potrebna pomoć za ekskurziju."Složni smo u tome da prihvatimo najpovoljniji aranžman, samo da bismo mogli svi zajedno otputovati. Voljeli bismo da to bude tura Beč-Prag- Budimpešta", kaže Dženan i dodaje da su prethodnog vikenda već bili angažirani na podjeli letaka i promotivnih paketa, te zaradili simboličnu sumu novca."Ovo je odlična ideja i znam da će je svi moji školski prijatelji prihvatiti. Ja ću prvi obući radno odijelo i svi ćemo čistiti šetalište, jer mi smo i predložili da radimo sve poslove koje možemo raditi, između ostalog da uređujemo parkove. Sretan sam što ću se danas vratiti u razred sa dobrim vijestima i hvala puno Općini Stari Grad", izrazio je Dženan svoje mišljenje o ideji za rad u Aleji ambasadora.Direktorica Kešo je kazala da je, prema važećem Pravilniku škole, za odlazak na ekskurziju potrebno da se prijavi 60 posto učenika, a prethodnih godina je taj broj bio znatno manji. Dodala je da su u toku anketiranja učenika i roditeljski sastanci, tako da će se do kraja sedmice znati