Radovi na izvorištu Bačevo su okončani, a građanima koji su u utorak u 18 sati ostali bez vode zbog spomenutog zahvata voda je jutros vraćena u slavine.

"Obavještavamo potrošače, da su planirani radovi na Izvorištu 'Bačevo', na prespajanju novih bunara na potisni cjevovod za Rezervoar 'Mojmilo' završeni.



U najavljenom terminu nastupila je stabilizacija vodosnabdijevanja za sva naselja.

Ekipe nastavljaju i danas radove na izvorištu, koji se odnose na elektro energetski pogon i isti neće imati uticaja na režim vodosnabdijevanja", stoji u saopćenju KJKP Vodovod i kanalizacija.



Druge popravke



Danas će se vršiti popravke kvarova na slijedećim lokacijama: Omladinska, Krivoglavci I, Semira Frašte, Humska, Muhameda ef. Pandže na više adresa, Trg Alije izetbegovića, Paje sokak, Pogledine, Jarčedoli, radovi na Bačevu, prebacivanje priključaka u ulicama Budakovići, ispiranje cjevovoda Sedrenik, davanje priključaka u ulicama Hasana Merdžanića, Šipska, Zije Dizdarevića.



Na više lokacija vršiće se isključenje dužnika.



Tokom popravke pobrojanih kvarova, dolazit će do poremećaja u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama / naseljima: Muhameda Ef. Pandže, Velešići, Humska, Pofalići, Semira Frašte, Nerkeza Smailagića, Trg ZAVNOBiH-a, Paje sokak, Trg Alije Izetbegovića, Bojnička, Bojnik, Krivoglavci, Omladinska, Azići, Andreja Andrejevića, naselje Dobrinja C5, Esada Pašalića, Bulevar Branilaca Dobrinje, Pogledine, Jarčedoli, Sulejmana Zolja.



U toku dana doći će do kratkotrajnog isključenja snabdijevanja vodom zbog popravke kvarova u šahtovima u slijedećim ulicama: Amira Krupalije, Omera Kovača, Tinjak, Šamin Gaj, Čebedžije Donje i Glođina.



Očekujemo stabilizaciju u vodosnabdijevanju do 14 sati.