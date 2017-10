Od utorka u BiH ponovo kiša, krajem sedmice snijeg na planinama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon sunčanog perioda, u Bosni i Hercegovini će doći do naoblačenja i pogoršanja vremenskih prilika. Od utorka će biti oblačno s kišom, a do kraja sedmice će padati snijeg na planinama.

Jutro će osvanuti sunčano, ali će tamni oblaci krenuti od Krajina prema ostatku zemlje, te donijeti kišu u večernjim satima. Jutarnje temperature kretat će se od 5 do 10, na jugu do 15, a dnevne temperature bit će od 19 do 25 stepeni celzija.



U srijedu će biti oblačno s kišom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, ali će do kraja dana doći do prestanka padavina. Temperature će biti veće za dva do tri stepena.



Sunčano vrijeme preovladavat će tokom četvrtka. Ujutro će biti malo magle i sumaglice. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 12. na jugu do 15 stepeni, a dnevne od 18 do 24, na svjeveroistoku Bosne do 26 stepeni.



Nažalost, ponovo će doći do promjene vremena u petak kada nas očekuje kiša, a na planinama slabi snijeg. Jutarnje temperature kretat će se od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevne od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena.



Prema podacima Accuweathera, promjenljivo vrijeme s kišom i tamnim oblacima očekuje nas tokom cijelog oktobra.