Od 20. januara Centrotrans uvodi autobusku liniju od Sarajeva do Neuma

Iz kompanije Centrotrans Eurolines danas je najavljeno spajanje Sarajeva i Neuma, jedinog bh. grada s morskom obalom, direktnom autobuskom linijom koja bi trebalo da počne saobraćati 20. januara.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Zvuči nevjerovatno, ali jedina općina, odnosno turističko mjesto u BiH Neum, do sada nije bio povezan sa Sarajevom. Registrovali smo liniju koja će od 20. januara početi saobraćati, a to je jedna od desetak novih linija koje ćemo pokrenuti kada je riječ o unutrašnjem saobraćaju, saobraćaju unutar BiH", rekao je danas generalni direktor Centrotransa Safudin Čengić.



Budući da je direktan put od Sarajeva do Neuma, put preko Svitave, neuslovan i nesiguran, Centrotrans će voziti uobičajenom rutom, preko susjedne Hrvatske, iako su to loše vijesti za sugrađane koji ne posjeduju pasoš.



Ovo je jedna od aktivnosti koja podrazumijeva i povećanje broja uposlenika kompanije, iako će u periodu van sezone od Sarajeva do Neuma i nazad saobraćati jedan autobus dnevno, dok će se tokom ljetne sezone broj odlazaka i dolazaka povećati.