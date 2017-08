Okončani su radovi na zgradi Centralne banke Bosne i Hercegovine, odnosno njenoj fasadi, a u okviru restauracije koju je finansirala sama Centralna banka BiH.

S obzirom na to da se radi o objektu koji je star blizu 80 godina, došlo je do oštećenja pojedinih dijelova fasade, istaka i terasa koje se nalaze na južnoj strani. Centralna banka Bosne i Hercegovine je u okviru zakonske obaveze o održavanju objekta i sigurnosti građana poduzela aktivnosti na njegovoj sanaciji.



Radovima su bili podložni fasada, terase i iluminacija objekta.



S obzirom na to da je riječ o nacionalnom spomeniku BiH, početku izvođenja radova prethodio je niz aktivnosti koje je odobrio Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Centralna banka BiH je samostalno finansirala restauraciju u iznosu od 104.491,53 KM, radovi koji su počeli 1. juna i trajali su tri mjeseca.



Izgradnja historijske građevine Narodne (Centralne) banke u Sarajevu započeta je 1929. godine u vremenu kada je većina arhitekata bila pod utjecajem moderne.



Izgradnja je završena 1932. godine i do početka Drugog svjetskog rata radi kao Glavna filijala državne Hipotekarne banke. U periodu između dva svjetska rata objekt je služio kao banka, ali je imao i stambenu funkciju, jer su na sjevernoj strani bili smješteni stanovi uposlenika. Tokom nacističke okupacije i perioda NDH u zgradi je bila smještena Komanda njemačkih okupacionih snaga. Nakon završetka rata u objekt je smještena tadašnja Narodna banka NRBiH.