NSRS 17. oktobra o vojnoj neutralnosti RS-a, nema suspenzije referenduma

Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske bit će razmatran na sjednici Narodne skupštine RS-a 17. oktobra.

Rezoluciju su predložili klubovi poslanika SNSD-a, Socijalističke partije i Samostalnog demokratkog srpskog kluba.



Na ovom skupštinskom zasjedanju neće biti riječi o suspenziji odluke o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, jer, kako je naveo predsjednik entitetskog parlamenta Nedeljko Čubrilović, za razmatranje nije ni upućen taj zahtjev.



On u izjavi novinarima tvrdi da će u okviru zakona biti riješeno i da glavni revizor u ostavci Duško Šnjegota ovlasti predstavnika Glavne službe za reviziju da podnese izvještaj o konsolidiranom izvještaju za korisnike budžeta u 2016.



Šnjegota je pismeno upozorio parlament da 12. oktobra stupaju na snagu odluke o razrješenju glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora, objavljene u "Službenom glasniku RS-a”.



S obzirom na to da nisu imenovane osobe koje će obavljati funkcije glavnog revizora i njegovog zamjenika, Šnjegota je upozorio da Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a neće biti u mogućnosti da na adekvatan način funkcioniše niti da ostvaruje svoj mandat i dužnosti koje su joj zakonom utvrđene.



Međutim, Čubrilović je rekao da postoji zakonska mogućnost da se to pitanje riješi.



Tvrdi i da nije prekršen Poslovnik na zasjedanju 13. septembra, kojem nije prisustvovala opozicija te naveo da niko nema pravo da ometa rad Narodne skupštine.



Negirao je tvrdnje opozicije da su na toj sjednici bili pripadnici MUPRS-a s dugim cijevima, ističući da je policija uvijek prisutna u vrijeme skupštinskog zasjedanja, što je bila praksa svih proteklih godina.



"Policija nije tu zbog opozicije već osiguranja adekvatnih sigurnosnih mjera u vrijeme zasjedanja parlamenta", dodao je Čubrilović.