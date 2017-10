Sindikat radnika u zdravstvu KS koji je u generalnom štrajku od 13. oktobra pismenim putem je obavijestio premijera KS Elmedina Konakovića i ministricu zdravstva KS Zilhu Ademaj da su spremni pristati na satnicu u iznosu od 2,65 KM, sedmično radno vrijeme od 37,5 sati i minuli radu u vrijednosti od 0,5 posto.

Sindikat radnika u zdravstvu KS koji je u generalnom štrajku od 13. oktobra pismenim putem je obavijestio premijera KS Elmedina Konakovića i ministricu zdravstva KS Zilhu Ademaj da su spremni pristati na satnicu u iznosu od 2,65 KM, sedmično radno vrijeme od 37,5 sati i minuli radu u vrijednosti od 0,5 posto.

Ponuda je uslijedila nakon dva neuspjela pokušaja pregovora između Sindikata i Vlade KS od početka štrajka. Podsjećamo, zdravstveni radnici stupili su u štrajk tražeći satnicu od 2,75 KM, a iz Vlade su poručili da nemaju dovoljno sredstava te da im ne mogu dati satnicu veću od 2,50 KM. Nakon toga je uslijedio još jedan sastanak gdje je Vlada ponudila Sindikatu satnicu u iznosu od 2,57 KM, a kada zdravstveni radnici nisu pristali ni na to, Vlada se pozvala na Federalni granski kolektivni ugovor i poručila da je prema njemu satnica 2,35 KM.Premijer KS ranije je ustvrdio da je za satnicu od 2,75 KM potrebno 40 miliona KM, a da Vlada na raspolaganju ima 15 miliona KM. No, Sindikat je prema Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu, uradio kalkulaciju potrebnih sredstava po ponuđenim satnicama i tvrdi da je za satnicu od 2,75 KM potrebno 15.058.969 KM."Uzme li se u obzir da se iz naših plata za zdravstvo uzima 12,5 posto, što iznosi 1.882.371 KM, u konačnici za ovu satnicu treba izdvojiti tačno 13.176.598 KM. Ako se u kalkulaciju ubaci i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu kome je osnivač Federacija BiH, a ne daje ni feninga za njegovo finansiranje nego ga finansira Kanton Sarajevo, dolazimo do sljedećih izračuna – dodatna sredstva za KCUS iznose 11.289.582KM, na satnicu 2,75 KM. Kada se odbije 12,5 posto za zdravstvo i iznos od 1.411.197 KM vrati u ZZO KS, za satnicu 2.75 KM treba 9.878.385 KM. Sabiranjem 13.176.598 KM i 9.878.385 KM dobijemo apsolutnu vrijednost potrebnih dodatnih sredstava za satnicu 2,75 KM u iznosu od 23.054.983 KM. Po istoj matematici za satnicu 2,65 KM treba 10.376.332 KM. KCUS treba 7.779.048 KM, a ukupan iznos je 18.155.380 KM", poručuju iz Sindikata.Dodaju da je minuli rad u iznosu 0,4 neprihvatljiva, a da se o sedmičnom radnom vremenu od 37,5 ili 40 sati može pregovarati.