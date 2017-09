Nestabilno vrijeme i ove sedmice, sunčanije od petka

Foto: Arhiv/Klix.ba

I posljednja sedmica septembra proći će u znaku nestabilnih vremenskih prilika. Padavine će se zadržati do petka, kada slijedi razvedravanje.

Jutra će i dalje biti hladnija, dok će dnevne temperature biti relativno visoke.



Utorak i srijeda će u Bosni osvanuti s oblačnim vremenom, dok će u Hercegovini biti sunčano. Slaba kiša padat će u Krajini, a tokom dana u cijeloj zemlji se očekuju pljuskovi.



U četvrtak će u cijeloj BiH biti pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima, osim u Krajini i sjevernoj Bosni.



Jutarnje temperature će se kretati od 8 do 12, na jugu do 15 stepeni, dok će dnevne biti između 14 i 20, na jugu do 25 stepeni. U četvrtak i petak će biti koji stepen više.



Za vikend će biti sunčano i toplo, ali naoblačenje se očekuje već u nedjelju poslijepodne. Prema podacima Accuweathera, i tokom oktobra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa smjenama sunca i kiše.



Savjetujemo vam da se oblačite slojevito i uvijek uz sebe imate kišobran.