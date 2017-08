Još ovu sedmicu uživajte u suncu: Početak septembra donosi kišu i hladnije vrijeme

Foto: Arhiv/Klix.ba

Naredne sedmice u BiH očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 38 stepeni Celzija na jugu zemlje.

Naredne sedmice u BiH očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 38 stepeni Celzija na jugu zemlje.

U ponedjeljak će u Bosni postepeno doći do naoblačenja tokom dana, a u Hercegovini može se očekivati porast naoblake krajem dana. U jutarnjim satima pljuskovi su mogući ponegdje u Posavini i na sjeveroistoku Bosne.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, a u Hercegovini se padavine očekuju u večernjim satima. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 21 stepen Celzija, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 28 do 33, na jugu od 33 do 38 stepeni Celzija.



U utorak u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme ponegdje sa kišom, uz postepeno razvedravanje prije podne. U ostatku naše zemlje bit će pretežno sunčano. Jutarnje temperature bit će od 13 do 18 stepeni Celzija, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 30 do 35 stepeni Celzija.



Bosanci i Hercegovci pretežno sunčano vrijeme mogu očekivati u srijedu i četvrtak kada će jutarnje temperature bit od 10 do 18 stepeni Celzija, na jugu od 17 do 24, a dnevne od 19 do 31, na jugu od 30 do 36 stepeni Celzija.



Prema podacima AccuWeather sunčano vrijeme potrajat će do kraja sedmice nakon čega će doći do postepenog pada temperatura i kiše. Već od 3. septembra temperature će pasti u prosjeku na 24 stepena Celzija.