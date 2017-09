U narednim danima smjenjivat će se kiša i sunce, jutra hladnija

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nestabilno i promjenljivo vrijeme zadržat će se i narednih dana u Bosni i Hercegovini. Temperature će biti snižene za nekoliko stepeni u jutarnjim satima, ali će se dnevne postepeno povećavati i do 30 stepeni.

Nestabilno i promjenljivo vrijeme zadržat će se i narednih dana u Bosni i Hercegovini. Temperature će biti snižene za nekoliko stepeni u jutarnjim satima, ali će se dnevne postepeno povećavati i do 30 stepeni.

Utorak će osvanuti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 25 stepena, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



I u srijedu ujutro će biti oblačno s malo kiše, ali će tokom dana doći do razvedravanja. Jutarnje temperature će biti niže za dva do tri stepena, nasuprot dnevnih koje će biti veće.



Sunčano vrijeme počinje od četvrtka i zadržat će se do sljedeće sedmice. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni, a dnevne od 24 do 30 stepeni.



Prema podacima AccuWeathera, vikend koji je pred nama će biti sunčan i topao, dok će od ponedjeljka ponovo početi kiše s grmljavinom i pljuskovima. Promjenljivo vrijeme pratit će nas do kraja septembra.