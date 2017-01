Neplodnost se još uvijek smatra bolešću: U KS će biti refundiran novac za dva pokušaja vantjelesne oplodnje

Nakon što je Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji usvojen u formi nacrta u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) donio je odluku da će refundirati sredstva medicinski potpomognute oplodnje i to maksimalno dva pokušaja.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Iako se prema riječima Indiane Husić-Šabanović, bivše direktorice Udruženja Djeca koje je pokrenulo projekat "Neplodnost", ovaj problem u BiH još uvijek smatra bolešću, cilj je poboljšati uslove i položaj neplodnih, između ostalog senzibilizirati javnost za probleme kojima se ova populacija svakodnevno susreće, uključujući i problem koji je donio ponovno vraćanje zakona u formu nacrta pred Parlamentom FBiH.



"Nastojat ćemo se aktivno uključiti u kreiranje nacrta, kao i to da se ostavi prostor u javnoj raspravi da pacijenti kažu svoje mišljenje jer su prijašnji nacrti imali mnogo propusta koji su bili loše rješenje po pacijente. Moj muž i ja smo više od sedam godina pokušavali dobiti dijete, imali sam pet postupaka vantjelesne oplodnje i na kraju smo uspjeli. Taj period je bio mnogo stresan i naporan, ali nam je pomogla podrška roditelja i prijatelja koji su nam osim finansijski, pomagali i duhovno. Neplodnost je nešto s čime se danas suočava svaki šesti par u Evropi, a u nekim zemljama i svaki peti par", kazala je za Klix.ba Husić-Šabanović.



Iako se, kako je kazala, neplodnost još uvijek smatra bolešću, dodaje da se nijedan čovjek ne treba stidjeti ukoliko prirodnim putem ne može začeti dijete i da mu treba samo mala pomoć.



Zastupnica Naše stranke u Skupštini KS Sabina Ćudić za Klix.ba je kazala da je ZZOKS usvojio izmjenu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.



"Prvenstveno smo tražili usvajanje zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Kantonu Sarajevo, kao mjeru s obzirom na to da je zakon na federalnom niovu bio u više navrata odbijen u nacrtu i prijedlogu. Smatrali smo da barem korektivno trebamo djelovati u KS i tada smo istupili s čitavim tekstom zakona koji je uvršten u dnevni red, ali su nacrt oborili SDA i SBB. Zahtjevali smo 90 dana javne rasprave kako bi se uključila stručna javnost, ali to nije dozvoljeno. Postojeću odluku o refundaciji koja je diskriminatorna i problematična smo željeli korigirati i ukinuti diskriminaciju vanbračne zajednice. Zahtjevali smo također da se dobna granica s 36 pomjeri na 40 godina", kazala je Ćudić.



Inače, prema evropskom standardu dobna granica je do 42 godine. Nadalje, kako je i navedeno, ZZOKS će refundirati sredstva za maksimalno dvije procedure vantjelesne oplodnje, a ovo se odnosi i na parove u vanbračnoj zajednici u iznosu od 4.000 KM za prvi pokušaj i do 2.000 KM za drugi pokušaj.



Uslovi predviđeni za uključivanje u program medicinski potpomognute oplodnje u svrhu dobijanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja su žene koje se liječe od neplodnosti, žene koje nisu rađale, žene do napunjenih 40 godina i utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Kako je pojašnjeno na početku, Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundirat će novac pacijentima za maksimalno dva pokušaja, ali je bitno da ovaj zakon zaživi na području cijele Federacije BiH. Parlamentarna većina u FBiH, predvođena koalicijom SDA-HDZ, vratila je Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u formu nacrta. Zakon, koji je željno iščekivalo više od 4.000 parova kojima treba liječenje neplodnosti, nije dobio podršku parlamentaraca predvođenih koalicijom SDA i HDZ.



Zastupnica Ćudić smatra kako entitet Republika Srpska potpuno prati evropsku direktivu kada je riječ o biomedicinskoj oplodnji te da imaju mnogo bolje usaglašenje zakone i pravila.



Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja RS-a za naš portal su kazali da Fond zdravstvenog osiguranja RS-a finansira dvije procedure vantjelesne oplodnje za parove s područja RS-a kojima je to jedina mogućnost začeća. U posljednje tri godine za finansiranje vantjelesne oplodnje izdvojeno je 7,2 miliona KM. U 2015. godini odobreno je 408 zahtjeva za prvi i drugi pokušaj (za prvi pokušaj 299 i za drugi 109), a troškovi su iznosili blizu 2,1 milion KM.



"U 2016. godini, do 30. novembra, je odobreno 421 zahtjev za vantjelesnu oplodnju, a troškovi iznose oko 2,1 milion KM. Za 2017. godinu planirani su troškovi u iznosu od 2,5 miliona KM, u okviru modela tri plaćanja usluga. FZORS u cjelosti finansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41. do navršene 42 godine Fond finasnira 50 posto troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove", navode iz ZZORS.



Ističu kako je od 2007. godine postupkom vantjelesne oplodnje rođeno više od 800 novorođenčadi u RS-u. Zahtjev za prvi i drugi pokušaj vantjelesne oplodnje mogu da podnesu svi parovi kojima je ova procedura jedina mogućnost začeća. Kriterij za odobravanje se uglavnom odnose na medicinske indikacije. Tačnije, uslovi su dokazan sterilitet i da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine.