Nema ništa od stvaranja trećeg entiteta: Ne postoji većina koja će podržati izmjene Ustava BiH

Većina političkih stranaka u Bosni i Hercegovini ne bi podržala izmjene Ustava BiH kojim bi se omogućilo stvaranje nove administrativno-teritorijalne jedinice u našoj zemlji.

Šefik Džaferović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Priča predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Dragana Čovića o stvaranju trećeg entiteta u BiH izazvala je oštro negodovanje bošnjačkih političara čiji su glasovi potrebni Čoviću da bi izvršio izmjene Ustava BiH.HDZ-ov prijedlog za stvaranje treće administrativno-teritorijalne jedinice u BiH trebalo bi da podrže dvije trećine zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, što u praksi nije izvodivo.Već je jasno kako bilo kakvu reorganizaciju države u tom smislu neće podržati ni Stranka demokratske akcije (SDA), a ni opozicione političke stranke poput Socijaldemokratske partije (SDP) i Demokratske fronte (DF).Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović kazao je u razgovoru za Klix.ba da nema te ustavne promjene koja bi BiH mogla dovesti u dodatne etničke i teritorijalne podjele."Moguće su samo ustavne reforme koje će iznutra reintegrisati BiH i tako reintegrisanu je voditi u Evropsku uniju i NATO. Optimalno uređenje bi bilo kada bi se BiH uredila po principu multietničkih ekonomskih regija. Za takvo nešto je potrebna saglasnost svih u BiH, a nje trenutno nema", rekao je Džaferović.Dodao je da političarima ne preostaje ništa drugo nego da primjenjuju postojeća rješenja, a to je dosljedna implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kako kaže, Dejtonski mirovni sporazum ne predstavlja samo Opći okvirni sporazum za mir u BiH sa 11 aneksa, već i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koja je nadređena Ustavu BiH."Dejtonski sporazum predstavljaju i odluke domaćih i međunarodnih sudova, a posebno onih u vezi sa zahtjevima za osiguranje ravnopravnosti svih građana BiH na cijeloj teritoriji naše zemlje. Sve je to Dejtonski mirovni sporazum, kao i svi zakoni i reforme koje smo od Dejtona do danas usvojili", kazao je Džaferović.Ističe da administrativno-teritorijalne jedinice BiH moraju postati istinski multietnične jer tako propisuju ustav. Smatra da u skladu s tim nijedan entitet ne smije biti ekskluzivitet bilo koje etničke grupe u našoj zemlji."Svaki drugi pravac, pa tako i zagovaranja o novim entitetima, je pogrešan. To bi BiH vodilo u opasnu zonu dodatnih etničkih i teritorijalnih podjela, što je neprihvatljivo. To je pravac koji bi produbio dodatnu diskriminaciju u BiH, što nam nikako ne smije biti smjer kretanja", rekao je Džaferović.Na pitanje da li postoji dovoljna većina za izmjene Ustava BiH i stvaranje trećeg entiteta, Džaferović odgovara da to nije moguće."To nema nikakve šanse da prođe u Parlamentarnoj skupštini BiH iz svih ovih razloga koje sam naveo. Vjerujem da su svi svjesni toga i da se u to neće upuštati", istakao je Džaferović.Evropski parlamentarci iz susjedne Hrvatske krenuli su u diplomatsku ofanzivu promovišući u EU priču o "federalizaciji" naše zemlje. Džaferović smatra da kod bošnjačkih političara postoji rezerva prilikom spominjanja te teme zbog razumijevanja federalizma na balkanski način."Pojam 'federalizam' kod onih koji to iniciraju u Evropskom parlamentu podrazumijeva se kao poluga za dodatne etničke i teritorijalne podjele, što je neprihvatljivo. Očekujem od svih članica EU da prilikom usvajanja rezolucija u Evropskom parlamentu vode računa o interesima cijele BiH i svih njenih naroda. Interes svih naroda je cjelovita BiH u kojoj će svaki građanin bit ravnopravan na svakom pedlju ove zemlje", zaključio je Džaferović.Član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je nakon sinoćnje sjednice Predsjedništva SDA kako Rezolucija o BiH u Evropskom parlamentu ne smije sadržavati nikakve nove etničke podjele, a da je "federalizam koji spominju neki parlamentarci iz Hrvatske upravo to"."Federalizam je upravo podjela BiH po etničkim principima", kazao je Izetbegović.