Evropski parlament raspravljao o BiH: Hrvatski zastupnici ne odustaju od federalizacije

Evropski parlament

Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda kazao je na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strasbourgu kako izjave predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika BiH izazivaju tenzije u BiH i da predstavljaju velika prijetnja miru.

Na dnevnom redu sjednice bio je i Prijedlog Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine na koji su evropski parlamentarci davali komentare.



Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda naveo je da narodi u BiH žele napredak u kontekstu evropskih integracija, ali da postoje mnoge stvari koje se moraju uraditi u BiH. Posebno je istakao važnost borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala u našoj zemlji.



Komesar za proširenje EU Johannes Hahn kazao je da Izvještaj o BiH potvrđuje napredak naše zemlje na putu ka EU posebno u smislu sprovođenja reformi. On je istakao i da je pred vlastima u BiH odgovaranje na Upitnik Evropske komisije te da će bh. vlasti morati dati konkretne odgovore.



"EU nema nadležnost propisivati organizaciju zemlje sve dok zemlja zadovoljava propise EU-a. Diskriminacija zbog etničke pripadnosti nije dopuštena", rekao je Hahn.



Zastupnici su u svojim izlaganjima posebno isticali da je BiH komplikovana država u smislu državnog uređenja što je rezultat političkog sistema kreiranog Dejtonskim mirovnim sporazumom.



Zastupnica u Evropskom parlamentu Dubravka Šuica kazala je kako je važno da Evropski parlament pošalje jak signal u smislu da se nastavi pozitivna dinamika na putu ka EU.



Posebno je ukazala na potrebu izmjena Izbornog zakona u BiH dodajući da joj je drago što se sve više spominju pojmovi federalizma, supsidijarnosti i decentralizacije.



Zatsupnik Tonino Picula u svom obraćanju kazao je da je današnja sjednica prilika da se postavi pitanje šta je realnost BiH jer je evidentno da su, za razliku od drugih zemalja, razlozi za blokade u BiH unutrašnje prirode.



On je rekao da u BiH svaki pomak na EU putu pogađa Dejtonski sistem jer državno uređenje stimulira kulturu konflikta.



Zastupnica Ruža Tomašić smatra da Hrvate za BiH vežu historijske, kulturne i rodbinske veze, a Hrvatsku ogromna granica. Kako kaže, nikome nije više stalo do stabilnosti BiH nego hrvatskom narodu i Hrvatskoj dodajući da Dejtonska formula ne odgovara potrebama bh. društva, a separatističke težnje ometaju rad institucija. I ona je također istakla važnost federalizacije BiH.



Zastupnica Hrvatske Željana Zovko u svom obraćanju na plenarnoj sjednici kazala je da je u prethodnim rezolucijama ovaj Parlament ukazao kako je federalizam, a ne unitarizam ili separatizam jedini integrativni faktor koji donosi mir i sigurnost u Bosnu i Hercegovinu.



"To je srednji put kojim se zemlja treba vratiti iz dvije decenije dugog traženja modela kako pomiriti tri zajednice koje su prošle teški rat i traže zajedničku budućnost uz uvažavanje svojih različitosti. Protivnici tog srednjeg puta, odnosno federalizma nam nude iste politike koje ne daju nikakve rezultate već dvadeset godina od Daytonskog pariškog sporazuma", rekla je Zovko.



Dodala je da je konstitutivnost tri naroda temelj Daytonskog sporazuma, njezin integrativni faktor i garant stabilnosti zemlje.



"Promjena izbornog zakona na temelju principa federalizma i legitimne zastupljenosti je prvi korak ka povratku povjerenja i stabilnosti da brojniji narod neće više drugom narodu birati političke predstavnike. Zatim slijedi provedba presuda Ustavnog suda koje će vratiti demokraciju u lokalnu zajednicu kao što je slučaj u Mostaru, gradu taocu dugo godina nametnutog Statuta, koji se pokazao neustavnim. I na kraju nadamo se otvaranju šire rasprave o izmjeni Ustava koji će konačno tri naroda u BiH učiniti ravnopravnim i sigurnim", kazala je Zovko.



Neki od zastupnika tražili su da im se pojasni pojam federalizma ističući da im to liči na stvaranje novog entiteta u BiH što nije rješenje s obzirom na već komplikovan politički sistem.



Zastupnik Jasenko Selimović smatra da je federalizacija zapravo sinonim za dalje dijeljenje BiH što nikako ne smatra dobrim. On je u svom obraćanju kazao da naša zemlja ima previše parlamenata, ministarstva i zvaničnika te da mu nije jasno kako neko misli da će tri entiteta biti funkcionalnija od dva koja su već nefunkcionalna. EU je poručio da ako želi pomoći BiH da to učini na način da pomogni zemlji da postane funkcionalna država.



Evropski parlament na sutrašnjoj sjednici glasat će se o Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine.