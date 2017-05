Nekadašnji radnici Hotela Tuzla pali na dno: Bez plata i radnog staža, zbog kredita im plijene imovinu

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Višegodišnja agonija 138 bivših radnika Hotela Tuzla još uvijek nije završena. Kako bi spasili svoja radna mjesta, radnici su se kreditno zadužili, a iz svega toga su dobili otkaze i dugovanja prema banci, koja ne mogu izmiriti.

Glavni problem se ogleda u tome što su radnici bivši akcionari Hotela Tuzla, koji su se ranije u procesu privatizacije kreditno zadužili i kupili 67 posto akcijskog kapitala hotela, a nakon nemogućnosti ispunjavanja privatizacijskog ugovora, vrijednosne akcije prodali su slovenačkoj firmi RAM-Invest.



Radnici su ostali bez posla, do raskida privatizacijskog ugovora još uvijek nije došlo, a otplata kreditnih rata došla je upravo na njihove adrese. Danas su prepušteni sami sebi, a dug po radniku iznosi okvirno 30.000 konvertibilnih maraka.



Radnici su pokrenuli sudski postupak, ali, kako tvrde, zbog sporog rada pravosudnih institucija postupak još uvijek nije dobio svoj konačan epilog.



"Raniji radnici Hotela Tuzla bili su vlasnici hotela te su tim privatizacijskim ugovorom obavezani da plate kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.500.000 KM. Oni su se za taj iznos zadužili kod banaka i danas duguju taj iznos", kaže pravni zastupnik grupe od 100 bivših radnika Hotela Tuzla Faik Muhić.



Pojašnjava da je Agencija za privatizaciju TK pred radnike postavila uslov da investiraju 15 miliona KM u obnovu, rekonstrukciju i revitalizaciju hotela, a s obzirom na to da nisu mogli ispoštovati takvu obavezu oni su uveli potencijalnog strateškog partnera, odnosno slovenski RAM-Invest.



Ova firma se, naglašava Muhić, jednim ugovorom obavezala prema Agenciji za privatizaciju TK da će investirati 15 miliona KM u rekonstrukciju hotela, a drugim prema radnicima da će otplatiti njihove kredite.



"Suština problema je rezultat takve privatizacije, a on je katastrofalan. Niti je RAM-Invest ispoštovao ugovornu obavezu da invesitra u hotel, niti je platio kredite radnicima. Za posljedicu imamo da radnicima nadležni sud plijeni imovinu radi povrata kredita, a što se tiče privatizacije, s obzirom na to da ona nije do kraja sprovedena, hotel nije modernizovan, nema ekonomsku snagu da posluje na tržištu, tako da trenutno ima zaposlena dva ili tri radnika, od nekadašnjih 160", istakao je on.



Naglasio je i da su računi hotela blokirani.



"Oni (RAM-Invest, op.a.) se pravdaju da neka grupa ljudi radi protiv njih, ali je istina jednostavna - oni nisu ispunili ugovorne obaveze. Radnici sada ukazuju na jedan tegoban položaj. Dobili su otkaze na ugovore o radu, nisu im isplaćene razlike plata po osnovu kolektivnog ugovora, a većini nije isplaćena plata, nije uvezan ni radni staž, a nisu isplaćene ni otpremnine. Sudovi po tom pitanju jesu angažovani, ali, radeći sporo, čak u pojedinim predmetima i po pet-šest godina. Ja se bojim da kada jednog dana dođu presude. radnici neće imati mogućnost naplate jer se imovina Hotela Tuzla ubrzano rasprodaje", naglasio je Muhić.



Muhamed Kalajlić u Hotelu Tuzla radio je 28 godina, a raskid ugovora o radu je dobio uz obrazloženje da je tehnološki višak.



"U velikoj tužbi u kojoj su 43 radnika, potraživanja su blizu 1.200.000 KM. Kada je riječ o kreditnom zaduženju, lično kod mene je samo glavnica 15.800 KM, plus kamate, a u svemu tome imam još i tri žiranta. Na svu sreću, banka mi još uvijek nije plijenila imovinu, ali sam uskoro na redu i ja", kaže Kalajlić.



Naglašava da je ogorčen zbog činjenice da do danas nije uspio ostvariti makar dio radničkih potraživanja.



"Ovdje je umiješana najviše politika i to odgovorno tvrdimo jer su naše pravosudne institucije pod njihovim utjecajem. Mi se više nemamo kome obratiti. Ovo izmiče kontroli, došlo je do prodaje imovine hotela, ali mi ipak ne gubimo nadu", nastavlja on.



Radnici punu podršku trenutno imaju od Sindikata solidarnosti TK, a prema riječima predsjednika Sakiba Kopića, trenutnu situaciju neophodno je razriješiti u što skorijem periodu.



"U prvostepenom sudskom postupku bilo je sasvim dovoljno argumenata da se raskine privatizacijski ugovor, ali to se nije desilo. Bilo je i dovoljno argumenata da se donesu presude u korist radnika, ali ni to se nije dogodilo. Sada je sve ovo na Kantonalnom sudu u Tuzli. Tužilaštvo TK treba podignuti optužnice protiv najodgovornijih za ovaj kriminal koji se dešava", izjavio je Kopić.



Radnici su danas u Tuzli apelovali na pravosudne institucije da ubrzaju rad na predmetima koji su vezani za spomenuti hotel, kako ne bi ostali i bez svoje privatne imovine koju su dugogodišnjim mukotrpnim radom stekli.