Nefić: Niko nije kažnjavan zbog sistema par-nepar, policajci su izdavali samo upozorenja

Odluka o saobraćanju vozila prema principu par-nepar na području Kantona Sarajevo trajala je samo 32 sati. Većina vozača je poštovala ovu odluku, a oni koji nisu dobili su samo upozorenje.

Irfan Nefić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Policijski službenici MUP-a KS nisu kažnjavali vozače koji nisu poštovali ovu odluku, već su tokom ova dva dana samo izdavali prekršajne naloge", rekao je za Klix.ba glasnogovornik MUP-a KS Irfan Nefić.



Naime, iz MUP-a KS su ranije saopćili da će imati razumijevanja za građane s obzirom na to da je Božić. Od sutra su trebali imati nova pravila, ali je Operativni štab Vlade KS za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS ukinuo odluku o saobraćanju vozila prema principu par-nepar.



Prema ovoj odluci nesavjesni vozači bi bili kažnjeni novčanim iznosom od 500 do 1.000 KM, a pravne osobe od 1.000 do 5.000 KM.