Nastavnicima u Edukativnom centru u Novoj Kasabi pet mjeseci kasne plate

Grupa nastavnika koji u Edukativnom centru u Novoj Kasabi educiraju djecu na časovima bosanskog jezika početkom drugog polugodišta ponovo je naišla na otežavajuće uvjete rada i problem finansiranja. Kako su nam kazali, plate im kasne više od pet mjeseci i nisu prijavljeni za rad u centru.

Za stanje u kojem se nalaze okrivljuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koje bi putem Ministarstva za obrazovanje i nauke Federacije Bosne I Hercegovine edukatorima trebalo isplaćivati plate.



"Kada se novac prebaci s računa Ministarstva za obrazovanje I nauku FBiH, čekamo više od četiri ili pet mjeseci da se onda prebaci na naš račun. Ne znamo gdje gdje je tačno problem, najvjerovatnije u ministarstvu koje je nadležno za novac. S druge strane, novac za prijevoz djece koja se voze autobusima privatne kompanije odmah bude uplaćen, a novca za edukatore nema", kazala nam je grupa edukatora iz Nove Kasabe, mjesta koje pripada općini Milići na istoku BiH.



Naglašavaju kako se nastavnici trude koliko mogu, a uvjeti bi im mogli biti i bolji. Navode kako su se obraćali nadležnima i ministarstvu, ali da im ništa nije obećano.



"Nikakvo rješenje nam nije ponuđeno. Dolazimo na posao svojom slobodnom voljom, a naše plate stoje na računu ministarstva. Osamnaest nastavnika je u istoj situaciji, a većina nas je iz Sarajeva. Neki su iz Zvornika i Kladnja. Ovakva situacija traje već četiri godine. Na početku je bilo malo bolje, ali je u posljednje vrijeme situacija dosta teža", dodaju.



U zimskom periodu platu za polugodište su dobili dan prije nastave, iako je, prema njihovim riječima, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović izjavio da je to završio početkom decembra.



Osim plata nastavnika u Edukativnom centru u Novoj Kasabi, dodatni problem im stvara jer nisu prijavljeni, a kako navode, svakodnevno od ponedjeljka do petka educiraju 120 djece.



Podsjećamo da problemi u ovom dijelu BiH kada je riječ o izučavanju bosanskog jezika traju već nekoliko godina, s obzirom na to da se znatan broj roditelja iz Zvornika raspitivao za mogućnost da svoju djecu šalju u Edukativni centar u Konjević Polju.



Sporno je, između ostalog, insistiranje nadležnih vlasti Republike Srpske da bosanski jezik preimenuju u "jezik bošnjačkog naroda".