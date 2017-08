Nastavnici u KS zabrinuti zbog konkursa: Zbog neravnopravnih uvjeta ostat ćemo bez posla

Foto: Arhiv/Klix.ba

U osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u toku su javni konkurs za prije nastavnog osoblja. Nastavnici i profesori koji su, nakon nekoliko godina provedenih na birou, primljeni na određeno vrijeme strahuju jer ne mogu konkurisati ravnopravno.

Nažalost, konkursna procedura se provodi po starom Pravilniku s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS, protiv kojeg su se borili sindikati i radnici, te je na sjednici od 13. jula Vlada KS usvojila novi.



Problem je što nastavnici i profesori koji trenutno rade, a ugovor im ističe 31. augusta, nisu u ravnopravnom položaju jer im godine provedene na birou neće biti uzete u obzir iako su bili godinama nezaposleni. To znači da će njihove kolege koje su trenutno na bioru imati više bodova, što znači da postoji velika mogućnost da će nastavnici i profesori koji su sada zaposleni, iako na određeno, ostati bez posla.



Kako su nam nastavnici rekli, proteklih školskih godina ugovori na određeno vrijeme su trajali do 15. augusta, pa su uposlenici imali vremena da se prijave na evidenciju Zavoda za zapošljavanje i osiguraju potrebne bodove. To sada ne mogu.



"Prema informacijama Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite prema Zakonu o radu (član 96. i član 97.) protuzakonito je napraviti otkaz ugovora o radu. Dugim riječima nismo bili u mogućnosti da raskinemo ugovor i prijavimo se na konkurs na to isto radno mjesto. U skladu sa Kolektivnim ugovorom godišnji odmori traju do 22.08.2017 godine, a Javni konkurs (rokovi za dostavu dokumentacije) uglavnom su trajali do 12.08.2017.godine. Raskidanjem ugovora o radu, poslodavac bi nam uskratio pravo na korištenje godišnjeg odmora i time narušio prava zagarantovana Kolektivnim ugovorom, Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. Prema tome nismo imali mogućnost da se prijavimo na evidenciju Zavoda za zapošljavanje i tako steknemo pravo na dodatne bodove ostvarene nalazeći se na istoj", naveli su radnici u upitu za pomoć koji su poslali Ministarstvu obrazovanja KS.



Istakli su kako su rukovodstva osnovnih škola u KS napravili sporazumne prekide ugovora o radu zbog čega su u neravnopravnom položaju radnici na određeno vrijeme čiji ugovori ističu 31. augusta.



"Činjenica jeste da Zakon o radu propisuje sporazumni prestanak radnog odnosa (Ugovora o radu). Međutim, to je samo mogućnost imajući u vidu da se radi o volji poslodavca i radnika. Poslodavac nije u obavezi prihvatiti sporazum i za takvo postupanje zakon nije propisao sankcije", kazali su u upitu.



Kao primjer naveli su Tuzlanski kanton čija je vlada poništila konkurs zbog neravnopravnog položaja uposlenih na određeno vrijeme.



"Ministar uopće ne reaguje. Njemu je rečeno da postoji taj problem. On je rekao da je novi pravilnik definisao stvari na drugi način, ali da se konkursna procedura provodi po starom. Ovi ljudi su bili na birou dugo, pa su se zaposlili na određeno, ali oni što su sada na birou i ne rade imat će veće šanse", rekao je Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS.



Direktori pojedinih škola već su kazali svojim radnicima koji se nalaze u ovoj situaciji da se ne nadaju najboljem jer prema ovim kriterijima neće biti uzeti u razmatranje. Iako ih hvata panika, nadaju se da će biti pronađeno neko rješenje i da neće ostati bez posla u ovim teškim vremenima.