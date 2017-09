Nastavljeno suđenja u slučaju "Holiday Inn", ispitani svjedoci

Foto: Klix.ba

Suđenje Alenu Čengiću, Adnanu Hadžibajriću, Mehmedu Puškiću i Adisu Skorupanu, koji se terete za organizirani kriminal u 'slučaju Holiday Inn' nastavljeno je danas u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) iskazom svjedokinje Jasne Čišić, a prije ispitivanja drugog svjedoka javnost je isključena.

Naime, na prijedlog odbrane drugi svjedok je ispitan bez prisustva javnosti.



Iskaz svjedokinje Čišić, uposlenice Holiday Inna od 2002. do 2014. godine, odnosio se na hronologiju i dinamiku dešavanja od obustave rada hotelu Holiday Inn u februaru 2014. godine i događaje koji su potom uslijedili, a koji se odnose na inkriminirani period.



Svjedokinja je kazala da je rad obustavljen zbog nezadovoljstva angažmanom tadašnjeg menadžmenta, odnosno okolnosti u kojima radnici više mjeseci nisu primali plaće.



Navela je da je epilog tih dešavanja bilo postavljanje privremenog stečajnog upravnika Nedima Memića, te poduzimanje određenih koraka na oživljavanju rada kako se ne bi išlo u stečaj.



Dodala je da je to period u kojem je vladala pozitivna atmosfera, te da je Memić, za koga je iz medija čula da je fizički napadnut od N.N. osobe, napustio poziciju privremenog stečajnog upravnika, a na njegovo mjesto došao Nijaz Dervišić.



Svjedokinja, nadalje, navodi da je u to vrijeme (juni, 2014.) 'došao' i Alen Čengić koji je u svojstvu zakupca ponudio radnicima da nastave rad, te da im je u kovertama podijeljeno po 300 KM kao akontacija za budući angažman.



Po njenom kazivanju, u to vrijeme je vladala određena konfuzija, radnicima je ponuđeno da zasnuju radni odnos bez dodatnih pojašnjenja, a nakon sastanka koji je s radnicima održao Čengić, sastanak s njima organizirao je i stečajni upravnik Dervišić koji je na upite radnika odgovorio da je najbolje da idu na biro, te da treba provjeriti ugovor o zakupu, koji prethodno nije predočen.



Svjedokinja Čišić navela je da je 'otišla' na biro 14. jula 2014., te je u ostatku svjedočenja podsjetila na vlastiti angažman u svojstvu koordinatorice popisnih komisija, a nakon što je mjesto stečajnog upravnika preuzeo Muhamed Mahmutović.



U vezi s dokumentom - poreznom prijavom za razrez poreza na imovinu za fizičke i pravne osobe koja joj je predočena, a na kojoj pored mjesta za pečat stoji ime 'Jasna Šišić', svjedokinja je kazala da nikada nije podnijela taj dokument, kao i da joj kontaktiranje s Poreznom upravom FBiH nije bilo u opisu radnog mjesta.



Čišić je u unakrsnom ispitivanju kazala da u periodu u kojem su spomenuti Memić i Dervišić bili na poziciji stečajnog upravnika uposlenici hotela nisu dobijali plaću, te da je nakon toga većina radnika prihvatila da ostane kod Čengića.



Optužnica aktere 'slučaja Holiday Inn' tereti za organizirani kriminal od juna 2014. do juna 2015. godine, a u vezi s krivičnim djelima porezna utaja, ugrožavanje sigurnosti, teška krađa, oštećenje tuđe stvari i organiziranje otpora.