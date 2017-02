Gradnja glavnog gradskog kolektora u Mostaru ulazi u svoju najzahtjevniju fazu mikrotuneliranja na tri lokacije. Danas su potpisani ugovori s izvođačem radova iz Njemačke, a u najskorijem roku kreće gradnja faze vrijedne čak deset i po miliona KM.

