Naša stranka: Pristanak na logiku HDZ-ovog izbornog modela bila bi veleizdaja BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Povodom sastanka lidera SDA Bakira Izetbegovića i HDZ-a Dragana Čovića, a u vezi s temom izmjena Izbornog zakona, oglasila se Naša stranka.

Povodom sastanka lidera SDA Bakira Izetbegovića i HDZ-a Dragana Čovića, a u vezi s temom izmjena Izbornog zakona, oglasila se Naša stranka.

"Prijedlozi, koje su u vidu političkog pritiska prethodnih dana iznosili predsjednik HDZ-a Dragan Čović, njegova zamjenica Borjana Krišto i ministar vanjskih poslova Hrvatske Davor Stier – zabrinjavajući su i opasni. Riječ je o modelima koji faktički predviđaju podjelu FBiH na 'bošnjačku' i 'hrvatsku' teritoriju, kojom bi se zacementirali zidovi etničkih podjela. Posebno ako se sagledaju u kontekstu činjenice da iz ostatka parlamentarne većine, prvenstveno od strane SDA, a onda i SBB-a, nisu uslijedile odlučne prodržavne reakcije, sugeriše da se HDZ 'neće umoriti', dok probosansko naslijeđe unutar vladajuće koalicije postaje sve više deklarativnog, a ne suštinskog političkog karaktera", kazali su iz Naše stranke.



Dodali su da posebno zabrinjava najava predsjednika SDA i člana Predsjedništva BiH da će u provođenju presude Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića koristiti rezultate popisa 2013. čime pokazuju odustajanje od provedbe aneksa 7. Dejtonskog sporazuma koji govori o povratku izbjeglica i opredjeljenje da glasače i izborne jedinice dijele po principu etničke dominacije.



"Očigledno postoji sve veća realna opasnost, da se na današnjem i idućim sastancima, u 'razgođenoj' formi nanese šteta BiH pristajanjem na nešto što realno nema ni evropski legitimitet niti je izraz volje većine građana BiH. Svi koji smo za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu ravnopravnih građana moramo ustati protiv toga", poručuju iz NS-a



Dodaju da je "građanska BiH legitimna sa stanovišta evropskih principa, jer su članice EU zajednice građana, a ne „konstitutivnih naroda“ što je dejtonska formulacija, koju evropski ustavni principi uopće ne poznaju, te su teze HDZ-a da EU traži jačanje principa konstitutivnih naroda puka iluzija na koju niti trebamo, niti smijemo nasjedati".



Stav Naše stranke je da je "Bosna i Hercegovina stekla svoju nezavisnost 1. marta jer je referendumsko pitanje obećavalo ne samo nezavisnu i suverenu nego i građansku BiH i to mora da poštuju svi, pa i nacionalistički politički faktori".



"Potpuno smo uvjereni da je moderna, evropska BiH moguća samo ukoliko promjene izbornog zakonadavstva budu išle u pravcu približavanja a ne daljnjeg udaljavanja od demokratskih EU vrijednosti. Jasno je da ponuđeni izborni modeli nisu korak bliže nego korak dalje od Evrope i to je jasno argumentovano u mišljenju Venecijanske komisije o ovom pitanju. Pristati na ovakve izborne modele znači odustati od multietničke i građanske BiH a to je prag preko kojeg Naša stranka nikada neće preći", poručili su iz Naše stranke.