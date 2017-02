Nakon teške bolesti danas je preminuo Haris Čaušević

Nakon teške bolesti, danas je u Sarajevu preminuo Haris Čaušević, osnivač i direktor NVO Altruista Svjetlo.

Nakon teške bolesti, danas je u Sarajevu preminuo Haris Čaušević, osnivač i direktor NVO Altruista Svjetlo.

Čaušević je posljednjih 12 godina svog života, zajedno s članovima NVO Svjetlo, posvetio pomoći osobama s umanjenim sposobnostima kroz misiju pružanja podrške i stvaranja uvjeta da ove osobe iskažu vlastite vrijednosti, a s ciljem da se prema njima uklone barijere i predrasude koje vode ka diskriminaciji i socijalnom isključivanju.



NVO Altruista Svjetlo je do sada za svoj plemeniti rad nagrađena i mnogim društvenim priznanjima, između ostalih, Poveljom Historijskog muzeja BiH, Srebrenom plaketom Općine Novo Sarajevo i plaketom Općine Centar Sarajevo.



Mnogobrojne članice i članovi NVO Altruista Svjetlo, zajedno s porodicom Harisa Čauševića, nastavit će provoditi aktivnosti koje su u skladu s misijom i vizijom ove organizacije.



- Haris Čaušević će zauvijek živjeti u našim srcima, kao i plemenite ideje i vrijednosti koje je utemeljio - saopćeno je iz NVO Altruista.



Knjiga uspomena bit će otvorena od 02. do 10.marta u periodu od 09.00 do 17 sati u Centru Svjetlost u ulici Logavina 11.



Datum i mjestu dženaze bit će naknadno objavljen.