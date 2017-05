Ove nedjelje na Trgu djece Sarajeva ispred BBI centra održane su igre prijateljstva između učenika Škole engleskog jezika za djecu Helen Doron Centar Sarajevo, Organizacije altruista Svjetlo i Udruženja Život sa Down sindromom.

Riječ je o globalnom projektu Young Heroes (Mladi heroji), koji je u Sarajevu organizirala škola Helen Doron Centar Sarajevo, a s ciljem da inspirišu djecu kako bi pronašla heroja u sebi i otkrila koliko su utjecajna u društvu.



Na Trgu djece Sarajeva danas su bile postavljene tri stanice: na prvoj se igrala velika društvena igra "Čovječe, ne ljuti se!", na drugoj stanici su se odigrale igre Igre povjerenja, a na trećoj stanici pod nazivom "Art&Crafts", mladi članovi iz Organizacije altruista Svjetlo su zajedno sa učenicima Helen Doron Centra i članovima Udruženja Život sa Down sindromom izrađivali nakit, oslikavali kutije, pravili poklone jedni drugima i usput učili engleski jezik. Na platou su također bili postavljeni panoi sa pisanim radovima Helen Doron učenika o različitostima i prihvatanju na engleskom jeziku. Mnogobrojni prolaznici, uključujući i djecu, posmatrali su ovo današnje druženje, a neki od njih i učestvovali.



Tokom igara učesnici su razmjenjivali iskustva i educirali jedni druge o onome što su naučili.



Djeca Škole Helen Doron su se prvi put organizovano susreli sa drugom djecom koja imaju umanjene sposobnosti i Down sindrom, čime je u potpunosti opravdana ideja ove kampanje, a ovo je ujedno i početak velikog prijateljstva i saradnje škole Helen Doron Centar Sarajevo sa Organizacijom altruista Svjetlo i Udruženjem Život sa Down sindromom.