Nakon prozivki da radi po Dodikovom nalogu: Tegeltija pozvao Perića na javno sučeljavanje

Nakon što je sudija Suda BiH Branko Perić izjavio da predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija trguje utjecajem i radi po nalogu Milorada Dodika, Tegeltija je njegove tvrdnje nazvao lažima, insinuacijama, spekulacijama i pokušajima manipulacije javnosti te ga je pozvao na javno sučeljavanje na televiziji.

"Čvrsto vjerujući u pravo na drugačije mišljenje, koje je neizostavni dio kulture življenja u demokratskom društvu, do kraja ću braniti pravo sudije Branka Perića na mišljenje i kritiku čak i onda kada je to mišljenje drugačije od moga. Međutim, s obzirom na posljednja istupanja sudije Branka Perića u medijima, bilo putem kolumni, bilo putem pisama, u kojima bez ijednog argumenta izuzev vlastitih insinuacija, manipulišući lažima, proziva mene kao predsjednika VSTS-a BiH i jedan dio članova VSTV-a BiH, želim da naglasim da se radi o lažima, insinuacijama, špekulacijama i pokušajima manipulacije javnosti", poručio je Tegeltija.Vjeruje da je problem moguće riješiti sučeljavanjem stavova i argumenata u TV debati na televiziji koja nije javni servis, a koja pokriva cijeli prostor BiH, ali koja je politički neovisna, odnosno ne preferira nijednu političku opciju."Što se mene tiče, spreman sam za takvu vrstu javnog sučeljavanja počevši od danas pa do kada to bude odgovaralo gospodinu Periću", zaključuje u svojoj reakciji Milan Tegeltija.Podsjećamo, sudija Branko Perić obratio se sudijama i tužiocima u državnim pravosudnim institucijama navodeći kako je ideja o istragama o ratnoj prošlosti zapravo ideja predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.