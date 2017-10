Sudija Branko Perić: Tegeltija trguje utjecajem u VSTV-u i radi po Dodikovom nalogu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sudija Suda BiH Branko Perić obratio se sudijama i tužiocima u državnim pravosudnim institucijama navodeći kako je ideja o istragama o ratnoj prošlosti zapravo ideja predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.

On je naveo da su sve institucije RS-a stale u odbranu predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milana Tegeltije, zbog čega imamo paradoksalnu situaciju da prvi put politika brani VSTV.



Perić je istakao da je posebno paradoksalno što institucije RS-a brane VSTV od upozorenja koja stižu iz međunarodne zajednice, a do jučer su ga optuživale da je pod kontrolom te iste međunarodne zajednice.



"To pokazuje da je ideja o istragama o ratnoj prošlosti sudija u našem Sudu Dodikova ideja, koji je to nedvosmisleno iznio u intervjuu Sputnjiku prije dva dana u Beogradu. Predsjednik VSTV-a je očigledno u dogovoru s Dodikom prihvatio da ovu ideju realizuje kroz zaključke koje je sam osmislio stvarajući u instituciji većinu na principu trgovine utjecajem", naveo je Perić.



Kao primjer navodi da je Monika Mijić koja je u ime Vijeća ministara BiH imenovana za članicu VSTV-a na sjednici prvog dana održala sjajno "predavanje" o suprotnosti zaključaka svim međunarodnim pravnim aktima koji se odnose na nezavisnost pravosuđa, da bi sutradan glasala za zaključke.



"Ovo je dokaz da je VSTV pod snažnim utjecajem politike i da funkcioniše na principima ad hock koalicija, ucjena, ličnih interesa i zloupotrebe moći. Udruženje sudija i tužilaca bi trebalo da stavi na dnevni red pitanje integriteta VSTV-a i njegove odgovornosti za izgradnju i jačanje nezavisnog pravosuđa. U tom kontekstu treba se založiti za snažnije učešće profesionalne zajednice u donošenju važnih odluka VSTV-a i kreiranju strateških politika u pravosuđu", poručio je Perić.