Nakon još jednog sastanka Izetbegović i Čović nisu postigli dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH

Bakir Izetbegović i Dragan Čović (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Delegacije Stranke demokratske akcije (SDA) i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH nisu postigle dogovor na današnjem sastanku o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je nakon sastanka sa delegacijom SDA kako koalicioni partneri u BiH moraju zajedno raditi na ubrzavanju reformi u BiH.



Čović je rekao da su predstavnici SDA i HDZ-a BiH pričali o aktuelnoj političkoj situaciji i rješavanju problema. On je dodao da su međusobno iznijeli viđenja političke situacije te zaključili da je potrebno pokrenuti evropsku perspektivu.



Kako kaže, građani BiH su imali priliku vidjeti kako ljudi iz Brisela vide našu zemlju i da se takve procjene ne smiju zapostavljati. Izrazio je optimizam da će BiH aktivirati MAP i steći kandidatski status za članstvo u EU u skorije vrijeme.



Posebno je istakao važnost jednakost tri konstitutivna naroda u BiH koji se ne smiju preglasavati i majorizirati. Dodao je da se žurno moraju provesti stvari koje su definisane reformskim agendama.



Čović je rekao da je HDZ BiH predložio SDA u kojem smjeru treba ići s Izbornim zakonom BiH, ali da se danas nisu pretjerano bavili ovim pitanjem.



Član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da je cilj sastanka bio pokušaj očuvanja stabilnosti u BiH kao i napori da BiH do kraja godine dobije kandidatski status u Evropskoj uniji (EU).



"Moramo ubrzati implementaciju reformske agende, predati popunjen Upitnik Evropske komisije (EK) do kraja maja i dobiti pozitivno mišljenje, kao i status kandidata EU do kraja godine. Zainteresirani smo da se ubrza izgradnja cestovne infrastrukture i sačini precizna dinamika s nosiocima sigurnosti", kazao je Izetbegović.



On je dodao da je predložena garancija da se pokrene izgradnja autoputa na sjeveru Mostara. Na pitanje novinara da li je bilo govora o izmjenama Izbornog zakona BiH, Izetbegović je odgovorio da jeste, ali da delegacije nisu usaglasile stavove i da se pregovori nastavljaju. Dodao je da SDA i HDZ BiH na drugačiji način gledaju na rješavanje problema, ali da nije isključeno da će na kraju stavove usaglasiti.



Izetbegović je kazao kako vlasti u FBiH moraju usvojiti niz odluka kako bi se dobila nova sredstva MMF-a koja su posebno važna entitetu RS-a.



Zaključio je kako su stranke zainteresovane za bolji položaj boračkih organizacija, kao i za ratificiranje ugovora BiH s Islamskom zajednicom.