U zemljama bivše Jugoslavije danas se obilježava jedan od najznačajnijih datuma iz tog perioda - Dan mladosti, rođendan druga Tita i 73. godišnjica jednog od sudbonosnih datuma iz perioda Narodne oslobodilačke borbe - desanta na Drvar.

Njemački fašisti htjeli su uništiti partizane i ideju slobode, a cilj desanta na Drvar bio je uhvatiti čelnika oslobodilačke vojske Josipa Broza Tita i to živog. Tog 25. maja 1944. godine trebala se održati prva proslava rođendana druga Tita, ali umjesto slavlja uslijedile su krvave borbe za opstanak i preživljavanje.Profesorica Nađa Biser-Taso iz Sarajeva jedina je živa svjedokinja ovog događa. U razgovoru za Klix.ba prisjetila se tih događaja, nemilih jer je izgubila svoje prijatelje i saborce, ali opet ponosno jer su spasili druga Tita i NOB. Taso je bila je tada u Drvaru kao delegat te je izabrana da sa svojim drugom ostane na višem partijskom kursu što je bila velika čast."Kurs se održavao u selu na periferiji Drvara. Danju smo učili, a navečer bi silazili u Drvar koji je bio centar našeg pokreta i štab druga Tita. U njemu je bila i engleska bojna misija i predstavnici SSSR-a koji su prisustvovali kongresu antifašističke omladine Jugoslavije. Navečer smo gledali filmove. Noć prije 25. maja srela sam školsku drugaricu koja je bile u Okružnom komitetu i kazala mi je da je umorna jer su pripremali obilježavanje rođendan Tita i imali su puno posla. U međuvremenu je naša obavještajna služba saznala da Nijemci znaju da se takva manifestacija održava u Drvaru i čekali su pogodan trenutak kada će nastupiti. Rekli su nam da moramo rano ustati i biti spremni u slučaju desanta da se odbranimo", kazala je Taso.Međutim, članovi komiteta su prespavali jer su noć ranije dokasno radili na pripremama. Bili su u kući u centru Drvara. Taj mir su iskoristili Nijemci koji su poslali svoje padobrance."Nisu mogli ništa uraditi. Borili se i svi su poginuli, a kasnije su proglašeni narodnim herojima. Pošto smo mi bili na periferiji, rukovodilac kursa koji je bio iskusan ratnik kazao je kada je primijetio da kruže avioni 'ovo je desant' i da uzmemo oružje. Bili su to mali pištolji i puškice jer smo mi išli na kurs, nismo bili vojnici. Izvukli smo se iz sela pužeći preko kamenih ograda i uspjeli smo s izmaći iz centra gdje su bombardovali", prisjetila se.Spustili su se prema Petrovačkoj cesti. Pukom srećom Titov štab je s engleskim i sovjetskim vojnicima bio u pećini. Taso ističe kako je iza te pećine bila vrlo strma, skoro vertikalna staza i da se i danas čudi kako su se uspjeli spustiti tim putem živi. Tito je s dijelom vojnika otišao na Vis."Otpor u gradu pružao je okružni komitet i oficirska škola, te mjesto stanovništvo. Stigla je i pomoć ličke brigade i nastala je strahovita borba koja je trajala od 7 do 16 sati. Uspjeli su slomiti otpor padobranaca i stjerali su ih u groblje u centru grada te likvidirali. Neprijatelj je išao na to da uhvati Tita i obezglavi naš narodnooslobodilački pokret. Uspješno smo do tada savladali šest ofanziva, a ovo smatramo sedmom", kazala je.Tada je 25. maj pretvoren u Dan mladosti koji se u vrijeme Jugoslavije obilježavao s velikom pompom. Nakon oslobođenja Sarajeva 1945. godine organizovana je prva proslava rođendana druga Tita."Jako mi nedostaje obilježavanje 25. maja. Nije to bilo veličanje neke ličnosti već simbol antifašističke borbe u kojoj je narod učestvovao, a omladina je davala podršku toj borbi i onim idejama za koje se taj pokret borio. Nakon rata organizovan je kongresu Londonu kojem je prisustvovalo 70 i nešto zemalja NOB-a. Prozivali su nas abecednim redom i kada je prozvana Jugoslavija naš tim omladinaca je dočekan s najjačim aplauzom. Imali smo veliki ugled i nadam se da će i današnja omladina sačuvati taj ugled jer smo svi bili tu iz ljubavi prema zemlji", naglasila je Taso.Drvar je danas na poseban način obilježio ovaj dan u prisustvu velikog broja građana, preživjelih boraca Drugog svjetskog rata iz svih krajeva bivše Jugoslavije, te predstavnika Udruženja "Josip Broz Tito". Položeni su vijenci i cvijeće, a slavlje je nastavljeno ispred Titove pećine.U okviru obilježavanja 73 godine od sloma fašističkog desanta održane su ulične trke, utakmica između fudbalskih nada Drvara i Bosanskog Petrovca, uz bogat kulturno-umjetnički program KUD "Mira Lukač" iz Drvara i hora SUBNOR-a Banje Luke.