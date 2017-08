Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je od ove godine, u skladu sa Kolektivnim ugovorom potpisanim između Vlade KS i Sindikata policije KS, prvi put dobilo mogućnost stipendiranja djece poginulih policijskih službenika.

Tim povodom danas je u sjedištu Ministarstva održana prikladna ceremonija na kojoj su potpisani ugovori o stipendiranju Alema Pivodića i Tarika Trake, sinova poginulih policijskih službenika Muhidina Pivodića i Mahmuta Trake. Uz članove porodica, ceremoniji su prisustvovali ministar Vedran Mulabdić, policijski komesar Mevludin Halilović i predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić.



"Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ima obavezu i dužnost da se brine o članovima porodica naših kolega koji nisu više sa nama, jer oni neće i ne smiju biti zaboravljeni", rekao je ovom prilikom ministar Mulabdić, te naglasio da će u budžetu i za naredne godine biti planirana sredstva za stipendiranje ove djece sve do završetka njihovog školovanja.



Policijski komesar Mevludin Halilović je izrazio zahvalnost Vladi KS, ministru Mulabdiću i Sindikatu policije što je po ovom pitanju iznađeno jedno sistemsko rješenje kakvo nismo imali do sada.



"Jako je važno za sve policijske službenike da znaju da će i oni i njihove porodice uvijek imati podršku Ministarstva u bilo kojoj situaciji koja ih može zadesiti", naveo je komesar Halilović.



Članovi porodica su se ovom prilikom zahvalili svima koji su doprinijeli da se mogućnost stipendiranja reguliše na ovaj način naglasivši da im prije svega puno znači to što Ministarstvo o njima vodi brigu i što nisu zaboravljeni.