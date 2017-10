Mujanović: Zagreb nudi svoju političku lojalnost Kremlju za bolji kreditni aranžman u vezi s Agrokorom

Službena posjeta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Rusiji ne bi izazvala toliku pažnju u susjedstvu da prethodno s Pantovčaka nije obznanjeno da će jedna od tema razgovora biti i Bosna i Hercegovina. Preokret u hrvatsko-ruskim odnosima praktično je vaskrsnuo iz nedavno napisanog teksta dr. Jasmina Mujanovića, politologa iz instituta EastWest. On je u tekstu objavljenom u uglednom Foreign Affairsu početkom septembra predvidio ovakav razvoj situacije, da bi sada za Klix.ba analizirao aktuelnu posjetu.

Službena posjeta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Rusiji ne bi izazvala toliku pažnju u susjedstvu da prethodno s Pantovčaka nije obznanjeno da će jedna od tema razgovora biti i Bosna i Hercegovina. Preokret u hrvatsko-ruskim odnosima praktično je vaskrsnuo iz nedavno napisanog teksta dr. Jasmina Mujanovića, politologa iz instituta EastWest. On je u tekstu objavljenom u uglednom Foreign Affairsu početkom septembra predvidio ovakav razvoj situacije, da bi sada za Klix.ba analizirao aktuelnu posjetu.

Mujanović smatra da je jedna od glavnih teza njegovog teksta za Foreign Affairs potvrđena, a to je da Rusija značajno povećava svoju ulogu u hrvatskoj ekonomiji - preko Agrokora - a da na taj način također povećava svoj utjecaj nad hrvatskom politikom uopće."Kroz jučerašnji razgovor između gospođe Grabar-Kitarović i gospodina Putina vidimo da zvanični Zagreb teži tome da 'zamijeni' Srbiju kao najbližeg saveznika Rusije na Balkanu, baš zato što je Hrvatska i članica EU i NATO-a. Faktički to znači da Zagreb nudi svoju političku lojalnost - predsjednica je npr. jasno kritizirala sankcijski režim protiv Rusije - za bolji kreditni aranžman u vezi s Agrokorom, gdje je Moskva najvažniji strani faktor. Naravno da moramo još da vidimo kako će to sve proći, ali opća dinamika je sasvim jasna", kategoričan je dr. Mujanović.Napomenuo je kako je općepoznato kakva je ruska politika prema Bosni i Hercegovini: da se ova država spriječi u svom pokušaju da se se priključi Evropskoj uniji i NATO-u."To su alfa i omega ruske politike na Balkanu, bili i ostali, na stranu što Moskva ima značajnije ekonomske veze sa Srbijom i Hrvatskom. Ovdje je pitanje geopolitike i strategije, a ne ekonomije. U svakom slučaju, Hrvatska sada nudi Rusima dodatni 'materijal' za tu agendu, a to je eksplicitna podrška Dragana Čovića i njegove stranke - koju zagrebački HDZ svakako kontrolira - da što više zakomplikuju put zvaničnog Sarajeva prema euroatlantskom putu. Zbog toga je i Ruska ambasada u BiH nedavno odjednom počela jasno zagovarati stavove HDZ-a u BiH. A to se sve svakako fino sklapa s već poznatim savezništvom između gospodina Dodika, glavnog ruskog igrača u čitavom regionu, i gospodina Čovića", napomenuo je Mujanović.Dodao je kako je to što Dragan Čović u Briselu bodri Zapad i njegove vrijednosti čista predstava za mase."Njegova stvarna politika se prepoznaje u Banjoj Luci, u starom jaranstvu s Dodikom, i Mostaru, pogotovo u Mostaru, gdje su HDZ i SDA čak i totalno srušili sistem demokratskih izbora, tu temeljnu vrijednost liberal-demokratskog zapada čiji Čović tvrdi da je 'nositelj'", istakao je Mujanović za Klix.ba.Na pitanje kako objašnjava zaokret u hrvatsko-ruskim odnosima koji su samo do prije nekoliko godina bili hladni, Mujanović odgovara da je jednostavno Hrvatska, odnosno HDZ, u panici zbog Agrokora."Ako ta kompanija stvarno propadne, to će devastirati ne samo Hrvatsku ekonomiju, već i ekonomiju čitavog regiona. A što je još gore iz perspektive HDZ-a, taj pad bi također uništio političku budućnost te stranke. Ipak se moramo podsjetiti da je čitava ova kriza autorsko djelo HDZ-ove korumpirane i klijentelističke politike tokom posljednjih dvadeset i kusur godina. A to hrvatski glasači također dobro razumiju. Zbog svega toga, ta stranka sada traži politički spas, što Rusi nude, s tim da je njihova cijena da Hrvatska proda svoju tzv. zapadnjačku orijentaciju. U svakom slučaju, slična priča onome što se već dogodilo u velikom dijelu centralne Evrope", objašnjava dr. Mujanović.Međutim, analitičar iz instituta EastWest sumnja da će biti ikakvih značajnijih posljedica za Hrvatsku, barem za sada, jer Evropska unija u biti izbjegava sve moguće konfrontacije s Rusijom."Prije nekoliko godina bi SAD ili Ujedinjeno Kraljevstvo preuzeli tu inicijativu za kontranapad, međutim, nakon izbora Donalda Trumpaa i Brexit referenduma politička situacija u tim zemljama se totalno preokrenula. Dakle, bojim se da će Brisel ovo sve nadgledati prilično mirno, sve do onog momenta dok ne bude prekasno, kao što su do sada radili npr. u Mađarskoj pa čak i generalno u BiH", upozorio je dr. Mujanović.On je potcrtao i upozorio da je generalni cilj Rusije na ovom području stvaranje haosa, a da pri tome forsiraju zapadne sile da troše svoju energiju i kapital"gašenjem" naših lokalnih požara."Istovremeno oslobođaju sebe da ostvare svoje stvarne strateške ciljeve, a to su oni u Ukrajini, Siriji pa i u samoj Rusiji. To nam onda govori da je Balkan za Rusiju način političke diverzije. Dakle, možemo biti sigurni da se odnosi Zagreba i Beograda neće ništa popraviti u slučaju da Hrvatska zamijeni Srbiju kao navodni centar ruskih aktivnosti na Balkanu. Ako to onda dovede do dodatnih tenzija između Hrvatske i Srbije - to je bolje, jer Rusija onda ima kao svoje klijente dvije najveće države u regionu, a one se međusobno mrze. Moskva ne bi mogla zamisliti poželjniju stratešku situaciju za sebe", zaključio je dr. Jasmin Mujanović za Klix.ba.