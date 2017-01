Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić danas je u svojstvu osumnjičenog saslušan u Tužilaštvu BiH u povodu referenduma organizovanog u Republici Srpskoj. Po izlasku iz kruga pravosudnih institucija BiH nije htio komentarisati rad Tužilaštva.

"Pozvan sam da dam komentar na jednu političku izjavu. Smatrao sam da političke izjave ne trebam komentarisati jer sam osumnjičen u svojstvu pomagača. Ja političke izjave smatram političkim izjavama, zato nisam iznosio nikakvu odbranu i nisam htio to da komentarišem", kazao je novinarima ne želeći da ulazi u detalje istrage."Ne želim komentarisati dok ne vidi ishod istrage. Treba poštovati pravosuđe i ja sam to uvijek činio. Siguran sam u sebe i znam šta radim", poručio je.Na pitanje o krivičnoj prijavi koju su protiv kompletnog zapovjednog lanca Oružanih snaga BiH, sa njim na čelu podnijeli SDP, DF i GS odgovorio je: "Vidjet ćemo kad se ponovo budemo sreli, vjerovatno na ovom istom mjestu jer očito jedan dio ljudi u politici smatra da preko suda treba da nas disciplinuje. Ja ću svoje stavove iznositi kako ja mislim da treba".O koaliciji na nivou BiH poručio je da je krajnje vrijeme prestati pričati o prošlosti i o stvarima koje nas razdvajaju i da se okrenemo budućnosti.Kaže da je ohrabren što je jučer "u moru negativnih stvari" bila jedna pozitivna o saradnji BiH i Srbije, autoputevima, 11 mostova koje treba obnavljati..."Potpuno drugačija poruka od onoga što svakog dana viđamo u BiH. Ako to koalicija ne uradi, mi ćemo naredne dvije godine provesti vrteći se u krug međusobnih svađa i sukoba. Ja ću insistirati na tome da se okrenemo budućnosti. Hoće li ostali - vidjet ćemo", istakao je.Prokomentarisao je i reviziju tužbe BiH protiv Srbije."Moj stav je da nema nijednog novog dokaza, da je agentu istekao mandat, da bi trebalo imati novu odluku. Još prošle godine o tome sam uputio pismo sudu u Haagu. Ako se to desi, sve ovo što se jučer pozitivno desilo opet stvari vratiti nazad. Ali izbor je na onima koji o tome odlučuju", smatra Ivanić.