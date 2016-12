U crkvama širom Bosne i Hercegovine večeras je služenjem mise ponoćke dočekan jedan od najvećih katoličkih blagdana Božić.

U crkvama širom Bosne i Hercegovine večeras je služenjem mise ponoćke dočekan jedan od najvećih katoličkih blagdana Božić.

Kardinal Puljić u Sarajevskoj katedrali predvodio misu Ponoćku

Ponoćka služena i u Tuzli

Ponoćki u Zenici prisustvovao veliki broj vjernika

Početak Božića obilježen i u Bihaću

Molitvama širom Bosne i Hercegovine prisustvovao je veliki broj vjernika, a vjerski poglavari su večeras poslali iste poruke, a to je da je Božić blagdan mira.Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova, Božićno bdijenje - Misu Polnoćku.Svečarskom pjesmom "Radujte se narodi" koju je izveo Katedralni zbor počelo je misno slavlje, na početku kojeg je kardinal Puljić pozdravio apostolskog nuncija u BiH Luigija Pezzutoa, uputivši preko njega čestitku papi za rođendan i Božić, te je pozdravio sveštenike, časne sestre, misnike, predstavnike Pravoslavne crkve, vjernike koji putem direktnog tv prijenosa prate polnoćku, medijske djelatnike, poželjevši mir svima u Božićnoj noći.Nakon pokajničke molitve, i pjesama "Slava vama pastirima" i "Svim na zemlji na mir i veselje", službe riječi i Aleluje koja je usklik radosti i hvaljenje Boga, uslijedilo je čitanje Evanđelja.Potom je kardinal Puljić u propovjedi istakao aktuelne svjetske probleme i ljudske patnje."Živimo u vremenu beznađa, obavijeni mrakom nemilih ratova koji se vode iz interesnih razloga. Izbaci se brojka od 350.000 mrtvih, kao da su "gljive" a ne ljudi. Opet oni kojima su pamet popili i koje guraju da ubijaju nazivaju teroristima, a oni koji ih u to guraju se veći teroristi. Veliki koji prodaju male ljude. Ruši se Božji zakon, naravni zakon,i to nazivaju demokracijom", rekao je kardinal Puljić u propovijedi, naglašavajući kako je izgubljeno poštivanje života, jer se nerođeno ubija, stari se eutanaziraju.Slavimo Isusa, jer on prosvjetljuje smisao života, vraća dostojanstvo čovjeku, rekao je kardinal Puljić.Jer, nastavio je u propovjedi, nema goreg mraka nego kad čovjek izgubi ljubav, ostane napušten, zaboravljen.Stoga dijete u jaslicama vraća čovjeku dostojanstvo, pokazuje ljubav Boga za čovjeka.Kardinal Puljić je poželio da zasja Božje svjetlo u srcima ljudi, obiteljima, u svijetu."Neka Božićna noć prosvijetli srca, odagna beznađe koje je zavladalo u ljudima. Ne dajmo da nam ispiju razum, osjećaj za pravdu, bogobojaznost", rekao je na kraju propovjedi kardinal Puljić čestitajući Božić uz poruku da donese radost vjere i ljepotu života.Misno slavlje nastavljeno je molitvom "Radost vjere, molitvom za pravednost u svijetu, mirno rješavanje sukoba, pomoć nemoćnim, te za umrle.Nakon molitvi uslijedila je sveta pričest vjernika i završni misni obredi.Podsjetimo da je vrhbosanski nadbiskup metropolit Vinko kardinal Puljić u petak uputio čestitku katolicima u Bosni i Hercegovini u povodu, najvećeg kršćanskog blagdana Božića u kojoj je podsjetio na godinu katoličkog laikata i pozvao na borbu protiv beznađa.Istakao je da narod koji ne voli život nema budućnosti, a "svjetlost Božića izvor je životne radosti, životni hod i suočavanje sa svim izazovima"."Kako ne spomenuti neko čudno beznađe koje je zahvatilo mnoge da olako napuštaju svoja ognjišta i rodnu grudu. Teško je shvatiti da tu zemlju – za koju su mnogi u ratu, braneći se, podnijeli tolike žrtve, znojeći se privređivali da preživimo – sada olako ostavljamo. Tu, čekajući uskrsnuće mrtvih, leže kosti tolikih naših predaka koji su ginuli na toj grudi i za tu grudu. Zato osjećamo potrebu ohrabriti ljude: da budemo hrabriji, suočavajući se sa svakodnevnicom, složno i zauzeto boriti se za jednaka prava, otvarajući perspektive za život", kazao je kardinal.Ukazao je na bolesne, stare, ostavljene, nezbrinute osobe koji trebaju konstantnu pomoć te zahvalio svim dobrim ljudima koji se, kroz razne udruge ili putem Caritasa, uključuju u njihovo zbrinjavanje."Doživjeti Božić znači otkriti izvor radosti koja unosi svjetlost u naš životni hod i suočavanje sa svim izazovima – kazao je Puljić i pozvao sve da taj doživljaj unesu u svoje obitelji, da u njima vladaju sloga, razumijevanje, praštanje i suradnja, da ta svjetlost Božića donese radost starim, bolesnim i napuštenima kako bi prenijeli Božju ljubav."Kardinal je potvrdio da je svjetlo istinito i ono prosvjetljuje svakog čovjeka „zato palimo božićne svijeće na božićnom drvcu kako bi nas podsjetile da mi moramo svijetliti, svjedočeći nadu i hrabrost za život.Danas će u Sarajevskoj katedrali Božićnu misu predslaviti kardinal Puljić.U Franjevačkom samostanu "Sv. apostola Petra i Pavla" u Tuzli večeras je služena misa ponoćka kojom su vjernici katoličke vjeroispovijesti dočekali svoj najveći blagdan Božić.U prepunom samostanu misu ponoćku je predvodio tuzlanski gvardijan fra Mario Divković koji je u propovijedi istakao da je Božić za vjernike onaj dan kada je Bog pokazao, ne samo humanost, nego i neshvatljivu ljubav prema čovjeku."Božić je sigurno dan kada se o humanosti u svijetu najviše razmišlja i govori. Bog sam ulazi u humane međuljudske odnose i utvrđuje ljubav među ljudima. Svaki od nas koji smo se noćas ovdje okupili, morao bi ponijeti obnovljenu i ojačanu ljubav prema svakom čovjeku. Morao bi ponijeti i obnovljenu želju za mirom jer su to Božanski darovi koje nam je po svome sinu poslao. Ako te vrijednosti ponesemo svojim kućama, moći ćemo svima oko nas zaželjeti sretan Božić", poručio je, između ostalog, gvardijan Divković.Uz želje da sve vjernike prate mir i blagostanje, gvardijan Divković je pozvao i sve ljude dobre volje da njeguju prijateljske odnose.Nakon služenja mise ponoćke vjernici okupljeni u Franjevačkom samostanu "Sv. apostola Petra i Pavla" u Tuzli međusobno su jedni drugima čestitali Božić te krenuli put svojih domova kako bi radost ovog blagdana podjelili i sa svojim najmilijima.U crkvi svetog Ilije u Zenici večeras je održana misa ponoćka povodom katoličkog Božića, a molitvi je prisustvovalo više stotina vjernika.Večerašnju molitvu predvodio je fra Zdravko Anđić koji je na početku istakao da u danima pred veliki blagdan i na dan Božića vjernici moraju pripremiti sebe za dolazak Boga i njegov prijem kod sebe.Propovjedi i poslanice sa govornice čitali su mladi Zeničani, a fra Anđić je u svome obraćanju prisutnima kazao kako vrijeme brzo prolazi te da se Božić ne slavi kao nekada."Ovih dana se može čuti kako ni Božić ne slavimo kako smo slavili, kako se sve mijenja i ide čudnim putem. Osjećamo žal za nekadašnjim vremena i zaboravljamo da vrijeme ide svojim putem", kazao je fra Anđić.U nastavku je kazao kako je konstanta današnjeg vremena kod nas i svijetu kriza i beznađe."Večeras ne treba da razmišljamo o krizi i beznađu. Treba da gledamo prema Božiću sa iskrenim stavom šta on nama predstavlja", poručio je fra Anđić vjernicima te dodao:"Za Božić osjećamo potrebu da čeznemo za nadnaravnim, odnosno, da čeznemo za Bogom."Poruka Božića ove godine prema riječima fra Anđića je da vjernici trebaju da čeznu za mirom i svjetlom te da to trebaju osjećati i kod drugih ljudi."Božić treba biti inspiracija čovjeku da ide prema Bogu. Večeras se trebamo pitati šta slavimo. Prva poruka je da Bog dolazi čovjeku i utjelovljuje se u svakom od nas. Bog se u kršćanstvu daruje čovjeku u čovjeku, narodu i narodima koji tragaju za svjetlom. Druga poruka Božića je da se osvjetljuju sve tamne strane kod čovjeka na vjerskom putu. Treća poruka bi trebala biti da Bog dolazi među ljude i da danas dolazi u našu domovinu, entitete, distrikte, gradove, sela, susjedstva. Bog nam nudi put spasenja i izlaska iz mraka. Molimo Boga da nam pomogne da budemo dobri ljudi i da u svima nađa zasvjetli iskra dolaska", zaključio je Anđić.Večerašnju molitvu izvedbom božićnih pjesama uveličao je hor crkve svetog Ilije."Veselje ti navješćujem, puče kršćanski, jer nam se Kralj u Betlemu rodi nebeski", zapjevao je župni zbor na početku ovogodišnje polnoćke u župnoj crkvi u Bihaću.Veliki broj vjernika okupio se na misi u crkvi sv. Ante Padovanskog u Bihaću, kojom su obilježili početak najradosnijeg katoličkog blagdana.Misu je predvodio fra Bone Tomić, župnik bihaćki, koji je povodom blagdana rođenja Isusa Krista vjernicima uputio tradicionalnu božićnu čestitku."Želim da u svačije srce dođe Gospodin, da osjete mir i radost ovog blagdana i sve ono što on nosi sa sobom", kazao je Tomić.Božić je uz molitve i pjesmu dočekan i u ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona, odnosno među katolicima u Sanskom Mostu, Ključu i Velikoj Kladuši.