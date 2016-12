Ministar Lukić nije došao na sastanak, rent-a-car agencije nisu u mogućnosti da rade

Rent-a-car agencije danas su organizovale sastanak povodom uvođenja saobraćajnog sistema par-nepar na području Kantona Sarajevo zbog zagađenja zraka. Na sastanak su javno pozvali i ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Čedomira Lukića, ali ministar se, kako su nam rekli, nije pojavio na sastanku.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sastanak je organizovan jer saobraćajni sistem par-nepar ne ide u prilog vlasnicima rent-a-car agencija koje imaju veliki broj iznajmljenih automobila, a kazna za pravne osobe koje se ne pridržavaju sistema par-nepar kreću se od 1.000 do 5.000 KM.



S obzirom na to da ministar nije došao na sastanak, a da je sistem par-nepar još uvijek na snazi, vlasnici agencija su i dalje u nemogućnosti da neometano rade.



Predsjednik Udruženja rent-a-car agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine Said Ibragić tvrdi da je sastanak u prostorijama A terminala Međunarodnog aerodroma Sarajeva prekinuo direktor aerodroma koji je naredio da se predstavnici rent-a car agencija iz sigurnosnih razloga udalje iz restorana aerodroma.