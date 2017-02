Mektić: Sve sam sigurniji da ćemo 21. marta ostati bez pasoša, a građani će ispaštati

Dvadesetprvog marta ove godine ističe važeći ugovor koji Agencija za identifikacione dokumente (IDDEEA) BiH ima s firmom Muehlbauer, koja se bavi izradom ličnih dokumenata, ali je upitno da li će građani nakon tog datuma moći izvaditi pasoše, jer novi tender koje poništen nakon uvažavanja žalbe kompanije Gemalto. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić smatra da se taj problem neće tako jednostavno riješiti.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"Apsolutno sam pesimista da ćemo nakon 21. marta moći izvaditi pasoše. Razlog za to je što je prije nekoliko godina napravljen štetan ugovor i sada kao država nemamo šanse da se izvučemo iz toga", poručio je Mektić.



Ministar Mektić naročito problematizira štetne ugovore s firmom Muehlbauer koji su s IDDEEA-om skolopili posebne ugovore za izradu ličnih karti i pasoša. On napominje da građani BiH za izradu lične karte plaćaju 16 KM, a realna cijena je do tri KM.



"Naročita šteta je nanesena jer se IDDEEA obavezala da će godišnje od Muehlbauera povući više od milion obrazaca za izradu dokumenata, iako je realna potreba znatno manja. Vrijednost ugovora s Muehlbauerom je viša od 100 miliona KM.



Dodaje da građani plaćaju cijenu tih štetnih ugovora.



"Ja sam na Vijeću ministara BiH predlagao da se šteta od problema s pasošima prebaci na budžet, a da građani to ne ispaštaju. Trenutno ne možemo doći do nove konkurentne firme za putne isprave jer je u potpunosti favoriziran Muehlbauer, jer oni uvijek šalju najbolju ponudu", zaključio je Mektić.