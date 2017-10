Mektić o presudi Oriću: Ovo je kraj priče o Tužilaštvu BiH

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je kako oslobađajuća presuda Naseru Oriću koju je danas izrekao Sud BiH predstavlja kraj priče i teški poraz Tužilaštva BiH koje nije u stanju da dokaže zločine počinjene u mjestima okolo Srebrenice iza kojih je ostalo na desetine mrtvih.

Mektić je kazao kako se BiH ne može graditi pomoću nesposobnih ljudi u pravosuđu BiH, te da su našoj zemlji ne postoji pravni sistem i vladavina prava.



"Ubijete na stotine žrtava u jednom ili dva dana i to je svima poznato, ali Tužilaštvo ne može da dokaže. Traljavo se vodio ovaj predmet. Ovo je vrh ledenog brijega koji treba da ode. U Tužilaštvo trebaju da dođu profesionalci koji u procese ratnih zločina neće unositi privatne interese i bolesne ambicije", rekao je Mektić.



Naglasio je kako tužiteljica mora da ode s te pozicije odmah danas navodeći kako je broj predmeta u kategoriji ratnih zločina drastično smanjen njenim dolaskom.



"Kada je Tužilaštvo BiH odbilo da podigne optužnicu za slučaj Dobrovoljačka, udruženja porodica žrtava su uložila prigovor koje Tužilaštvo već četiri godine neće da razmotri. A mene danas zovu u SIPA-u na razgovor po prigovoru Dževada Galijaševića i nemam ništa protiv da dam izjavu, ali ne može se čekati četiri godine na prigovor porodica žrtava, a ovdje ima privatni interes da se aktivira predmet koji je već odbačen", kazao je Mektić.



Spomenuo je zločine u Sijekovcu za koje kaže da Tužilaštvo "neće da podigne optužnicu", zatim Brod u kojem se, kako kaže, čekalo da izvršilac zločina umre pa da dođe do obustave postupka, te slučaj Cvetković u kojem je raspisana međunarodna potjernica po kojoj je uhapšen u Izraelu te bio u pritvoru mjesecima da bi ga Sud BiH oslobodio i platio mu odštetu.



"Imaju li u Tužilaštvu ikakvog znanja da se bave tim poslom? U 2015. godini bilo je 60 optužnica po ratnim zločinima, 2016. godini 41, a u 2017. godini samo 14 što je 300 posto manje u odnosu na period prije dolaska tužiteljice. Iz Suda BiH poručuju kako nemaju ozbiljnih predmeta, a iz SIPA-e da ne radi odjel za ratne zločine jer nemaju zahtjeva Tužilaštva BiH. Njima je svejedno. Ovo povlačenje BiH unazad u probleme, konflikte i situaciju u kojoj nećemo napraviti napredak zbog rada ovakvog Tužilaštva", kazao je ministar.



Naglasio je kako je nebitno iz kog naroda dolazi počinilac zločina, ali da je bitno da se svi zločini presude.



Mektić je rekao i kako vlasti u RS-u boli briga za srpske žrtve te da su one predmet političkih kalkulacija i ubiranja bodova što je pokazao i Milorad Dodik referendumom i današnjim sastankom sa Draganom Čovićem umjesto da je tražio rješenje za slučaj oslobađanja Nasera Orića i druge zločine počinjene na Srbima.



"Ovo je zadnji momenat kada moramo reagovati u interesu pravde i procesuiranja ratnih zločina da se više ne desi da pojedinac na sebi nosi stotine nevinih žrtava, a da ovako izbjegne pravdu", zaključio je Mektić.