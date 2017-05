Pripreme međunarodne NATO vježbe civilne zaštite u otklanjanju posljedica katastrofe, koja će biti održana u septembru ove godine na području Tuzlanskog kantona (TK), privode se kraju.

Pripreme međunarodne NATO vježbe civilne zaštite u otklanjanju posljedica katastrofe, koja će biti održana u septembru ove godine na području Tuzlanskog kantona (TK), privode se kraju.

Višednevna vježba će biti održana na nekoliko lokacija u okolini Tuzle, a cilj je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć.



Očekuje se blizu 800 učesnika, odnosno spasilaca i drugih članova različitih službi iz više od 30 država, a koji će raditi na simulaciji poplava i jačih zemljotresa, kolapsa objekata, ali i saobraćajnih nesreća na kopnu i u vodi.



Spomenuta vježba će tačno pokazati koliko je Bosna i Hercegovina spremna odgovoriti u smislu odbrane u slučaju prirodnih katastrofa, a kojima smo svjedočili 2014. godine.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić smatra da je naša zemlja u cijelosti kasno počela razvijati svoje kapacitete za odbranu od prirodnih katastrofa i spašavanje od posljedica.



"Mi u posljednjih nekoliko godina, nažalost možda i naučeni nekim lekcijama u kojima smo pretrpjeli ili platili previše skupu cijenu, počinjemo da pridajemo sve više značaja ovom pitanju. Moram reći da još nismo na nivou osposobljenosti i opremljenosti naših kapaciteta da se na jedan ozbiljnji način suprotstavimo ovim prirodnim katastrofama koje nas mogu zadesiti", istakao je Mektić.



Vježba koja će se održati na širem prostoru Tuzle trebala bi ojačati prije svega kapacitete svih službi unutar naše zemlje u cilju sprečavanja posljedica od prirodnih nesreća.



"Između nekoliko ciljeva koje želimo postići ovom vježbom je i naša samoodrživost, dakle, da poslije ovakvih obuka, vježbi, iskustava s drugim službama koje su u tom smislu puno opremljenije i obučenije, mi treba da utreniramo i uvježbamo naše snage kako bismo mogli barem samostalno odgovoriti na prirodne katastrofe jednog ograničenog karaktera", naglasio je državni ministar sigurnosti.



Nastavio je i da je cilj ove vježbe u konačnici povećati sigurnost građana BiH i njihove imovine u slučaju prirodnih katastrofa.



Dodao je i da će u ovoj višednevnoj vježbi učestvovati predstavnici civilnih zaštita Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta.



"To je definitivno riješeno. Svi će na određeni način u srazmjeru sa svojim kapacitetima učestvovati u ovoj vježbi. Također, ova vježba će utjecati i na rejting BiH u NATO-u i međunarodnoj zajednici. Ovo je velika odgovornost BiH i ja već sad osjećam neku vrstu treme zbog toga jer smo mi glavni domaćini uz NATO partnere, koji se ovdje pojavljuje", nastavio je Mektić.



Za realizaciju izuzetno teške i zahtjevne vježbe osigurana su sredstva u iznosu od blizu 1,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega 50 posto finansira NATO, 40 posto Bosna i Hercegovina te 10 posto TK.



Inače, u povodu održavanja spomenute vježbe danas je u Tuzli održana finalna planska konferencija.



Prema riječima šefa NATO sekcije za civilno planiranje u vanrednim situacijama Lorenza Meyera-Minnemanna, pripreme traju već sedam mjeseci, a sada su u završnoj fazi.



"Planiranje ide veoma dobro. Obišli smo sve lokacije, a danas radimo na finim detaljima kako bismo bili sigurni da je sve spremno za vježbu. Potpuno sam siguran da će sve proći u najboljem redu", izjavio je šef NATO sekcije za civilno planiranje u vanrednim situacijama.



Dodao je i da ova vježba ima tri cilja, a prvi se ogleda u jačanju vještina i sposobnosti individualnih članova timova koji će učestvovati.



"Drugi je jačanje sposobnosti učesnika na domaćem, regionalnom i međunarodnom nivou u smislu da zajedno djeluju i daju odgovor na katastrofu, a to podrazumjeva uvježbavanje procedura, obuku i postizanje interoperatibilnosti, odnosno sposobnosti da zajedno djeluju. Ovo nas u konačnici vodi na naš treći cilj, a to je poboljšanje sposobnosti u cilju spašavanja ljudskih života", pojasnio je Meyer-Minnemann.