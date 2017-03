Počele pripreme NATO vježbe: U otklanjanju posljedica katastrofe u BiH učestvuje 800 spasilaca

Tuzlanski kanton u septembru ove godine bit će domaćin međunarodne NATO vježbe civilne zaštite u otklanjanju posljedica katastrofe na tom području. Cilj vježbe je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć.

Kako se moglo čuti tokom današnje planske konferencije koja je upriličena u Tuzli, u višednevnoj vježbi očekuje se blizu 800 učesnika, odnosno spasilaca i drugih članova različitih službi iz više od 30 država.



Planirana je simulacija poplava i jačih zemljotresa, kolaps objekata, ali i saobraćajnih nesreća na kopnu i vodi.



"Ova vježba će domaćoj i međunarodnoj javnosti dokazati i pokazati da BiH može biti kvalitetan partner koji je spreman pružiti pomoć, a ne samo je tražiti", izjavio je pomoćnik ministra sigurnosti BiH Samir Agić.



On ističe i da TK nije bez razloga odabran od nadležnih institucija da bude nosilac realizacije aktivnosti koje će biti sprovedene u okviru spomenute vježbe.



"TK je izabran zbog svog specifičnog geografskg položaja i zbog svega onoga što je i zaslužio u proteklom peridu. Ovaj kanton je imao najviše stradanja po pitanju privrede, domaćinstava i ekonomije u periodu iz 2014. godine", naglasio je on.



Šef Euroatlanskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe EADRCC Gunter Bretschneider rekao je da našu zemlju u mjesecu septembru očekuje izuzetno zahtjevna, teška i izazovna vježba.



"Jako je važno da Federacija BiH i Republika Srpska zajedno, na koordiniran način, odgovore na katastrofu, kao što su to skupa radili i 2014. godine za vrijeme poplava", istakao je Bretschneider.



Za realizaciju ove vježbe obezbjeđena su sredstva u iznosu od blizu 1,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega 50 posto finansira NATO, 40 posto Bosna i Hercegovina te 10 posto TK.



"Nije bilo lako dobiti jedne ovakve važne manifestacije. Ovo je privilegija, čast, a ujedno i obaveza za naš kanton. Vježba je zamišljena na nači da pokaže spremnost na međusobnu saradnju, organizaciju i promptno djelovanje na eventualne katastrofe koje se mogu desiti", izjavo je premijer TK Bego Gutić.