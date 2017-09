Mektić: BiH nema kapacitete da prisluškuje u Hrvatskoj i Srbiji

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je kako BiH uopće nema kapacitete da prisluškuje bilo koga u Hrvatskoj i Srbiji.

"Možda ne bih trebao reći, ali mi nemamo tehničkih kapaciteta da nekoga možemo prisluškivati van BiH, odnosno u Hrvatskoj", rekao je Mektić u emisiji na ATV-u.



On se pita i šta je potrebno više da kao ministar sigurnosti BiH izgovori i da se zaustavi priča o navodnom prisluškivanju hrvatskih funkcionera.



"U ranijim aferama govorilo se da mi prisluškujemo Aleksandra Vučića (predsjednika Srbije) i tako dalje. Sad kažem, mi nemamo tehničkih kapaciteta da to radimo", podvukao je Mektić.



Podsjećamo, Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH posljednjih mjeseci našla se na žestokom udaru političara koji su iznosili tvrdnje da bh. agencija prisluškuje regionalne zvaničnike.



S obzirom na to takve tvrdnje nikada nisu argumentovane ostaje upitno zbog čega funkcioneri pokušavaju diskreditovati jednu od ubjedljivo najvažnih sigurnosnih agencija u BiH.



Zajednička komisija za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH više puta je zaključila kako OSA obavlja svoje aktivnosti u skladu sa zakonom, odnosno da ni u kojem slučaju nije došlo do prekoračenja ovlasti.