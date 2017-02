Mehmedović o izjavi Moora: On je veliki prijatelj Dodika koji dobro zarađuje na bh. sirotinji

Predsjednica udruženja ''Majke Srebrenice'' Hatidža Mehmedović žestoko je kritikovala izjavu šefa Misije OSCE-a u BiH Jonathana Moora koji je bh. političarima poručio da ne pokreću reviziju tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. Istakla je da preživjele žrtve genocida i dalje traže od bošnjačkih lidera da se tužba obnovi.

Hatidža Mehmedović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednica udruženja ''Majke Srebrenice'' Hatidža Mehmedović žestoko je kritikovala izjavu šefa Misije OSCE-a u BiH Jonathana Moora koji je bh. političarima poručio da ne pokreću reviziju tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid. Istakla je da preživjele žrtve genocida i dalje traže od bošnjačkih lidera da se tužba obnovi.

Mehmedović je u razgovoru za Klix.ba kazala kako je Jonathan Moore veliki prijatelj predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika te da on kao neko "ko dobro zarađuje u BiH na sirotinji" nema nikakvo pravo da traži od bošnjačkih političara da odustanu od revizije tužbe.



"On i Milorad Dodik su bliski kao braća i zbog toga Moore i radi na tome. On jako dobro sarađuje sa vlastima iz Srbije i vlastima iz entiteta koji je tvorevina krvi i genocida. Treba da se svi borimo za istinu i pravdu zbog budućnih generacija kako se historija ne bi ponovila", kazala je Mehmedović.



Posebno je kritikovala politiku velikih svjetskih sila i američke administracije poručujući kako narod u BiH nije "glup i nedorastao" kako se prema njemu ophode velike sile.



"Mi smo bili država preko koje su veliki ostvarivali svoje ciljeve. SAD su mogle spriječiti agresiju na BiH i genocid u Srebrenicu kao i dovesti to toga da se zna ko je agresor, a ko žrtva. Međutim, to im nije u interesu. Ostavili su BiH kao bure baruta i entitet RS je proizvod Amerike isto kao što je njihov proizvod i Milorad Dodik", rekla je Mehmedović.



Dodaje da se običnom analizom izjava Jonathana Moora može zaključiti da je veliki prijatelj Dodika i RS-a koje štiti počevši od ovih stvari pa sve do raspisivanja neustavnog referenduma.



"Mi znamo da velike sile trguju preko malih zemalja. Ako SAD želi istinu, ako Srbija zna da nije počinila agresiju, čega se onda boje? Zna se čiji su bili avioni., tenkovi i transporteri u BiH", kazala je Mehmedović.



Strane diplomate u našoj zemlji nazvala je "velikanima koji ubiru dobre pare na bh. sirotinji" poručivši im kako bi se trebali stidjeti svojih postupaka jer zataškavanjem istine ne stvaraju se nikakve perspektive za bolju budućnost.



"Danas se u BiH ne zna ko je agresor, a ko žrtva. Čude me ti koji su došli da dijele pamet u BiH jer ne žele da istina izađe na vidjelo. Oni su došli ovdje kao pametni da nama dijele instrukcije kako trebamo disati, jesti i kretati se jer su oni tako pametni, a mi glupi. Doduše, mi smo krivi za to jer smo im dozvolili da se tako ponašaju", rekla je Mehmedović.



Od bošnjačkih političara očekuje pokrenu reviziju tužbe jer to od njih traže žrtve agresije na BiH. Kako kaže, to nije odluke nijednog političara već odluka naroda.



"Jonathana Moora treba da bude stid. Neka se samo zapita kako bi se osjećao da su njegovi stradali u ratu. Odluka o pokretanju revizije nije ničija privatna odluka pa tako ni odluka naših političara. Preživjele žrtve genocida traže da se tužba obnovi", kazala je Mehmedović.



Zaključila je da se nada kako bošnjački političari neće podleći pritiscima međunarodne zajednica koja je prema njenim riječima saučesnik svih zločina u BiH.