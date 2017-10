Ove godine države članice Ujedinjenih nacija obilježavaju 15 godina od usvajanja Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju na Drugoj svjetskoj skupštini o starenju.

Imajući u vidu ubrzane globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uslovima života i produženom prosječnom životnom vijeku ljudi, Akcioni plan je jedinstvena agenda za rješavanje pitanja starenja u 21. stoljeću. On predstavlja i jedinstveno rješenje pošto su se vlade po prvi put složile da pitanja starenja vežu za druge okvire koji se odnose na socijalni i ekonomski razvoj i pitanja ljudskih prava.



Akcioni plan je usmjeren na tri prioritetna područja: starije osobe i razvoj; unapređenje zdravlja i blagostanja u starijoj dobi, te osiguravanje okruženja koje će starijim osobama pomagati i pružati podršku.



Na osnovu Madridskog akcionog plana, entitetske vlade u Bosni i Hercegovini izradile su vlastite strategije za unapređenje položaja starijih osoba, u procesu koji je podržan od Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Odjela za ekonomska i društvena pitanja Sekretarijata Ujedinjenih nacija (UN DESA) i Švajcarske agencije za saradnju u Bosni i Hercegovini.



Predstavnica UNFPA za Bosnu i Hercegovinu Doina Bologa izjavila je da, iako je do izrade entitetskih socijalnih strategija za unapređenje položaja starijih osoba došlo u okruženja ekonomske stagnacije, pritisaka na socijalna davanja i sve većih migracija, znatna dostignuća po pitanju starijih osoba su postignuta u Bosni i Hercegovini.



"Svi mi treba da istrajemo u rješavanju potreba starijih osoba, a posebno u svjetlu statističkih projekcija po kojima će se do sredine ovog stoljeća broj starijih osoba u zemlji udvostručiti sa sadašnjih 15 posto. Vlade treba da iznađu načine kako da smanje utjecaj demografskih promjena na zdravstvene i socijalne sisteme u zemlji, te trebaju pružiti podršku svim osobama u starijoj dobi, a kako bi se ispunile obaveze iz Agende za održivi razvoj 2030. radi transformiranja svijeta u kojem danas živimo", rekla je Bologa.



Obje entitetske strategije predviđaju poboljšanje životnih uslova za starije osobe kroz poboljšanu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, poboljšan pristup javnim uslugama, a posebno u ruralnim područjima, promoviranje aktivizma i volonterskog rada u lokalnim zajednicama, uključujući međugeneracijsku podršku i saradnju, promoviranje cjeloživotnog učenja, te sprečavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba.



Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS uskoro će entitetskim vladama podnijeti strategije na daljne razmatranje, saopćeno je iz UNPFA-e.