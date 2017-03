Magazinović: Predsjedništvo BiH priprema probni balon za izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda

Saša Magazinović (Foto: Klix.ba)

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je izbacivanjem međunarodnih predstavnika iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika otvoreno prekršilo Dejtonski mirovni sporazum, upozorili su Saša Magazinović i Denis Bećirović na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te izrazili bojazan da se radi o probnom balonu za izbacivanje stranih sudaca iz Ustavnog suda BiH.

Zastupnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine(SDP BiH) tražili su da se u dnevni red 42. sjednice uvrsti "Informacija Predsjedništva BiH o kršenju Anexa VIII Dejtonskog mirovnog sporazuma".



Zastupnici stranaka koje čine parlamentarnu većinu odbili su staviti ovo pitanje na dnevni red.



"Anex VIII Dejtnonskog mirovnog sporazuma jasno navodi da se Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika sastoji od pet članova od kojih su dva međunarodna. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 25. maja 2016. godine jednoglasnom odlukomprekršilo ovu odredbu i izbacilo međunarodne članove iz Komisije. Predsjedavajući Predsjedništva BIH tada je bio Bakir Izetbegović koji je i potpisao pomenutu odluku", pojašnjava Magazinović.



"Jučer sam slao upit Visokom predstavniku Valentinu Inzku kao organu nadležnom za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ured Visokog predstavnika je javnosti odgovorio samo upozorenjem da se dovodi u pitanje mogućnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika da provodi svoj mandat. Međutim, mi u SDP BiH ovdje vidimo daleko veći problem.



Na način kako su izbacili međunarodne članove iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, tako će sutra izbaciti i strane sudije iz Ustavnog suda, ispunjavajući zahtjev gospode Dodika i Čovića. To će značiti političko ovladavanje i ovom institucijom i put u neizvjesnost za čitavu državu. Dok se sa svih strana poziva na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Predsjedništvo BiH ga svjesno krši, a Parlamentarna skupština to očito odobrava.



Želimo dobiti odgovor i na pitanje da li ulazimo u kritični period ignorisanja Mirovnog sporazuma i ako ulazimo, da li to znači da se vraćamo na period neposredno prije njegovog potpisivanja, i to u režiji Predsjedništva BiH, uz glasnu šutnju Visokog predstavnika i odobrenje aktuelne parlamentarne većine", upozorio je Magazinović.