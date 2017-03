Magazinović tvrdi da je Predsjedništvo BiH prekršilo Dejtonski sporazum

Saša Magazinović (Foto: Klix.ba)

Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom Domu Parlamenta BiH, uputio je upit Visokom predstavniku Valentinu Inzku u povodu donošenja jednoglasne odluke Predsjedništva BiH da se iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH isključe međunarodni članovi, te promijeni način odlučivanja u ovom tijelu, saopćeno je iz ove stranke.

Magazinović smatra da je Predsjedništvo BiH takvom odlukom prekršilo Aneks 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, gdje je jasno navedeno da se komisija sastoji od pet članova od kojih su dva međunarodna.



"Evidentno je da je Predsjedništvo BiH prekršilo Dejtonski mirovni sporazum svojom odlukom koja je dogovorena iza kulisa. Na način kako su izbacili međunarodne članove iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, tako će sutra izbaciti i strane sudije iz Ustavnog suda BiH i ispuniti zahtjev gospode Dodika i Čovića. To će značiti političko ovladavanje i ovom institucijom i put u neizvjesnost za čitavu državu. Dok se sa svih strana poziva na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Predsjedništvo BiH ga krši. To je zabrinjavajuće", navodi Magazinović.



Kako kaže, prema informacijama do kojih je došao, a koje želi provjeriti postavljajući ovo pitanje Inzku, iz OHR-a su u Predsjedništvo BiH stizala upozorenja da se ne ide u ovom pravcu, što evidentno nije uvaženo.



"Očekujem precizan i istinit odgovor. Postavljajući ovo pitanje želim dobiti odgovor i na pitanje da li to ulazimo u kritični period ignorisanja Mirovnog sporazuma i ako ulazimo, da li to znači da se vraćamo na period neposredno prije njegovog potpisivanja, uz glasnu šutnju visokog predstavnika", rekao je Magazinović.