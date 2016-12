Kiseljačke mažoretkinje Ljubičanstvene već 16 godina svojim aktivnostima i pozitivnim energijom uveseljavaju građane Kiseljaka, ali i ostalih bh. gradova jer na međunarodnim takmičenjima ostvaruju zapažene rezultate predstavljajući našu zemlju. Ono što ih izdvaja od ostalih jeste veliko srce i spremnost da pomognu svakome kome je pomoć potrebna.

Kiseljačke mažoretkinje Ljubičanstvene već 16 godina svojim aktivnostima i pozitivnim energijom uveseljavaju građane Kiseljaka, ali i ostalih bh. gradova jer na međunarodnim takmičenjima ostvaruju zapažene rezultate predstavljajući našu zemlju. Ono što ih izdvaja od ostalih jeste veliko srce i spremnost da pomognu svakome kome je pomoć potrebna.

Ljubičanstvene su dokaz da je, uprkos pokušajima pojedinih vlasti da podijele državu, gradove, i ljude, život bez predrasuda i negativnog nacionalizma moguć. Njihove humanitarne akcije ne poznaju imena, prezimena ni vjere, već samo dobrotu i osmijehe ljude i djece koje obraduju."Nastale smo u okviru HKD Napredak i onda smo se izdvojile i osnovali smo udruženje koje se samostalno bori, radi i finansira. Kada se dešavaju neki koncerti, prijemi i slične manifestacije na kojima su potrebne hostese koje izgledaju lijepo i pristojno, često nas angažuju. Shvatile smo da dosta toga možemo napraviti kroz humanitarni rad i ove godine smo mnogo radile, a pogotovo u ovom periodu blagdana", kazala je Valentina Vidović, trenerica Ljubičanstvenih.Ranije su pomagale učešćem u humanitarnim turnirima i humanitarnim koncertima kada je trebalo nešto otplesati, a sada su se udružile i učestvuju i u akciji koju je pokrenula Ivana Krešić "Aukcija dječijih želja"."Moje juniorke su do sada ispunile četiri želje i sada skupljamo pakete za bebe u Dječijem domu Bjelave. Krenule smo od naših mama, one su prenijele informaciju drugima i tako nam telefoni ne prestaju zvoniti jer ljudi donose stvari i pomažu. Akcija traje do 3. januara 2017. godine", kazala je ponosna Valentina.Nekoliko puta su plesale i za Zavod Drin u Fojnici te su nastupale na njihovom turniru, a već početkom 2017. godine planiraju druženje sa štićenicima ovog zavoda. Prošle su kroz veliki broj gradova, te su ih brojne priče o teškim ljudskim sudbinama duboko dirnule."Curama nije stalo do toga hoće li ih neko bitan vidjeti kako rade humanitarne aktivnosti jer su one svugdje nastupale i vidio ih je svako od visokih zvaničnika i sl. One vole biti onakve kakve jesu, bez striktnih protokola, i vole pomagati. A štićenicima ovih ustanova nije toliko bitan paketić koliko je bitno druženje. Kod nas u državi se sve svodi na nacionalnu stranu, ali toga kod nas nema. Pravila se znaju kada negdje nastupaju u smislu kako će se ponašati i oblačiti, ali niakda nismo imali problema ", rekla je Valentina.Dokaz da je nebitno kako se zove neko kome pomažu je i taj da nemaju imena i prezimena djece iz Dječijeg doma Bjelave za koju prikupljaju pakete paketa, već samo inicijale, godište i spol."Djeca su djeca i to nam je dovoljno. Pomažemo svima koliko možemo. Zbog posla/školovanja, treninga i takmičenja nekada jedva stignemo, ali stignemo sve. Ove godine smo organizovale i akciju 'Božić uz Ljubičanstvene' gdje smo napravile kartice s čestitkama i napravile mnogo kolača koje smo podijelili našim sugrađanima te im na taj način čestitali Božić i Novu godinu", kazala je Valentina.Djevojčice primaju na audicijama koje se održavaju dva puta godišnje, ali nikada nisu vratile niti jedno dijete. Kako kaže Valentina, ples i nije toliko komplikovan, ali je potrebno mnogo vježbe."Lako nauče pokrete, ali problem nastane kada treba uskladiti s rukama, nogama i glavom. Treba otprilike 3-4 godine da djevojke uđu u A tim", kazala je Valentina.Više o aktivnostima ovih veselih djevojaka potražite na Facebook stranici