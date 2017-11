Kulovac: Nisam utvrdio da se Vikić i ostali dovode u vezu s ubistvima vojnika

Foto: BIRN BiH

Svjedočeći na suđenju za zločine počinjene u sarajevskom Velikom parku, svjedok Državnog tužilaštva Bajro Kulovac, bivši inspektor Federalne uprave policije (FUP), kazao je da nakon saslušanja većeg broja osoba u istrazi nije mogao utvrditi da se Dragan Vikić i ostali dovode u vezu s ubistvima zarobljenih vojnika.

Kulovac je saslušanje desetak osoba izvršio po naredbi Tužilaštva Kantona Sarajevo oko 2000. godine. Ne može precizirati tačno kada je to bilo.



"Tada sam uzimao izjave od desetak ljudi u svojstvu građana, odnosno svjedoka, a na okolnosti događaja iz Velikog parka. Sjećam se da su saslušani Dragan Vikić, Munir Alibabić i još nekoliko osoba. Niko od njih, prema mojoj istrazi, nije mogao biti doveden u vezu s izvršenjem tog krivičnog djela", rekao je Kulovac.



Na pitanje tužiteljice Vesne Ilić ko bi mogao biti izvršilac, Kulovac je odgovorio da je neko od svjedoka kazao kako su Nedžad Herenda i Davor Matić zvani Žmiro učestvovali u ubistvima. Svjedok je dodao i to da Jusuf Pušina tada nije bio saslušan jer se pozvao na imunitet kao tadašnji saradnik u Predsjedništvu BiH.



Hasan Hodžić, bivši operativac iz Policijske stanice Novi Grad, ispričao je svoja saznanja o događaju iz aprila 1992. godine, kada su zarobljeni vojnici dovedeni, a zatim i odvedeni iz policijske stanice.



"Ja nisam bio na poslu kada se to dešavalo. Došao sam tek naveče iza 19 sati. Rečeno mi je da su u policiji bili zarobljenici i da su odvedeni. Ko ih je doveo i odveo, ne znam. Znam samo da su Davor Matić i Dževad Jusić ironično kazali kako su odvedeni i kako su se ‘razbježali’ po Koševskom parku", izjavio je svjedok Hodžić.



Na pitanje tužiteljice Ilić šta znači to ironično "razbježali", svjedok je odgovorio da je odmah pomislio kako su zarobljenici ubijeni.



Nastavak suđenja zakazan je za 23. novembar.



Za zločin protiv ratnih zarobljenika počinjen u sarajevskom Velikom parku optuženi su: Dragan Vikić, Jusuf Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.



Optužnica ih tereti da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura bili informirani o zarobljavanju osam pripadnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) iz transportera koji je bio u kvaru koji se nalazio na području sarajevskog naselja Dobrinja.



Nakon toga su zarobljenici odvedeni na lokalitet Velikog parka, u blizini Doma policije, u središtu Sarajeva, gdje su ubijeni rafalnim pucanjem iz vatrenog oružja, u čemu su učestvovali optuženi Uzunović, Čovčić i druge osobe, navedeno je u optužnici.