Deponija industrijskog otpada Rača kod Zenice mjesto je gdje više od stotinu kopača svakog dana, bez obzira na vremenske uslove i temperature, traga za željeznom rudom kako bi zaradili 10 KM.

Deponija industrijskog otpada Rača kod Zenice mjesto je gdje više od stotinu kopača svakog dana, bez obzira na vremenske uslove i temperature, traga za željeznom rudom kako bi zaradili 10 KM.