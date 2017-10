Prošle su četiri godine otkako je u Srednjoškolskom centru Hadžići postavljen prvi kontejner za odlaganje odjeće i obuće. Od tada ih je postavljeno nekoliko širom Kantona Sarajeva, Brčkog, Tuzlanskog kantona i Banje Luke.

Kontejnere su u saradnji s općinama postavljala udruženja u okviru humanitarno-ekoloških akcija sakupljanja korištene odjeće i obuće koja se donira osobama u stanju socijalne potrebe. Nakon škole u Hadžićima, Udruženje građana Adra postavilo je kontejnere u sarajevskim naseljima Hrasno i Grbavica. Prije pet mjeseci kontejnere je dobila i Banja Luka."Trenutno imamo pet kontejnera za odjeću, a čekamo odobrenje za još 10. Odziv građana je veliki i traže da se postave kontejneri na svim lokacijama, ali nismo u mogućnosti da ih postavimo na svim lokacijama", kazali su nam iz Udruženja Mozaik prijateljstva.Kontejneri se nalaze u banjalučkim naseljima Borik, Nova Varoš, Rosulje i na Starčevici.Građani najčešće ostavljaju mušku, žensku i dječiju odjeću koja je čista, očuvana, pa i ispeglana, što govori o poštivanju osoba koje su u socijalnoj potrebi. U manjim količinama ostavljaju i obuću."Odjeća se donira socijalno najugroženijim građanima koji nisu u mogućnosti to sami sebi osigurati. Imamo 569 korisnika. Neki od njih su korisnici javne kuhinje, neki su upisani za pakete prehrambenih i higijenskih proizvoda, a bolesnim i nepokretnim vozimo na kućnu adresu", rekla nam je humana ekipa.Prikupljena garderoba se dijeli jednom sedmično u prostorijama udruženja na Obilićevu, kada im dolaze stotine siromašnih porodica.Osim odjeće, Mozaik Prijateljstva dijeli i udžbenike i školski pribor, novogodišnje paketiće, zimnicu te polovan namještaj i bijelu tehniku. U svoje humane aktivnosti uključuju i učenike osnovnih i srednjih škola tokom jeseni kada provode akciju "Budimo humani".Javno preduzeće Komunalno Brčko je postavilo kontejnere krajem 2014. godine u Brčkom. Prikupljene stvari prosljeđuju udruženjima i organizacijama koje se bave podrškom i pomoći porodicama u stanju socijalne potrebe. Akcija ima odličan odziv građana. Do početka ove godine prikupljeno je blizu 15 tona odjeće, obuće, krpenih igračaka, posteljine i drugog tekstila. U isto vrijeme, realizovano je više od 570 zahtjeva građana za dodjelu ove vrste pomoći, među kojima i donacije za NVO Trka za život, Udruženje građana Ivici, SOS dječije selo Gračanica i MZ Brka, koji su zatražili pomoć za svoje štićenike."Ono što je pohvalno za sve ovo vrijeme, jeste da najveći broj građana koji doniraju ovu pomoć, u kontejnere odlaže čistu, urednu i u kese složenu odjeću, obuću ili druge potrepštine od tekstila", kazali su iz JP Komunalno Brčko.Organizacija MFS-EMMAUS je postavila kontejnere u Tuzli, Gračanici, Živinicama i Srebreniku. Veliki dio stvari donira se korisnicima u Prihvatnom centru Duje. Također, odjeću su slali i vani.Humanitarna organizacija Adra je zahvaljujući prikupljenoj odjeći organizovala u Sarajevu radionice šivanja za osobe s invaliditetom, ali je otvorila i tri second hand radnje u kojima rade osobe iz socijalno ugroženih kategorija. U akcijama su učestvovali i srednjoškolci koji su napravili kontejnere.