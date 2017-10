Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković obratio se javnosti na konferenciji za medije u povodu rebalansa budžeta.

Konaković je kazao da je aktuelni saziv Vlade KS u mandatu oko dvije i po godine te da je prilikom imenovanja zatekao jako loše stanje sa deficitom većim od 130 miliona KM računajući i presude po radno-pravnim statusima.



"Skupštini Kantona Sarajevo predložit ćemo rebalans budžeta i povećanje budžeta za 37 miliona KM kapitalnih projekata", rekao je Konaković.



Istakao je da od 2008. godine nije bilo rebalansa budžeta "prema gore" te da je ovo jaka poruka za cijelo društvo jer u ovom slučaju nije riječ samo o zaslugama Vlade KS već cjelokupnom ambijentu u kojem se kanton nalazi i jasna poruka da se ekonomija BiH oporavlja.



"Po strukturi to su indirektni porezi, porez na dobit i porez na dohodak. Nama je posebno značajan porez na dohodak koji potvrđuje da je broj zaposlenih u Kantonu Sarajevo značajno veći i da govorimo o cifri od desetak hiljada zaposlenih ljudi u mandatu ovog saziva Vlade KS", kazao je Konaković.



On je kazao da je predviđeno povećanje kroz sva ministarstva za kapitalne investicije. Kako kaže u Ministarstvu pravde KS predviđeno je povećanje za digitalizaciju TVSA i generalno rješavanje presuda. Što se tiče Ministarstva saobraćaja KS, predviđeno je povećanje kojim će biti osigurana sredstva za penzionisanje uposlenika GRAS-a, nabavku kombija, tramvajskih stajališta i subvencije gubitaka.



"Za investicione održavanje infrastrukture izdvojili smo novac svim općinama. Izdvojili smo značajna sredstva za nabavku opreme za parkirališta, a u MUP-u ćemo ubrzo imati priliku da se fotografišemo pored 120 novih vozila", rekao je Konaković.



Dodao je da će povećanja biti i za projekte poticaju i razvoju industrijske proizvodnje (mala i srednja preduzeća), podrška EYOF-u, ratrake za Bjelašnicu i tako dalje.



"U Ministarstvu zdravstva KS budžet je rebalansom skoro utrostručen. To su isključivo kapitalni izdaci. Kupujemo opremu koja nije zanovljena 15-20 godina za JU Dom zdravlja, KCUS i Opću bolnicu", rekao je Konaković.



Vlada KS izdvojila je novac i za izgradnju Akademije scenskih umjetnosti UNSA, sufinansiranje započetih škola na Šipu i Aneksu te dvije fiskulturne sale u Dobroševićima i Blažuju. Pojačani su transferi institucijama kulture i institucijama sporta.



"Zajedno sa Gradom Sarajevo izdvajamo za projekte Olimpijski muzej. Sufinansirat ćemo ga sa 500 hiljada KM i to bi trebalo bit dovoljno sa sredstvima grada da zasija još jedna ustanova u KS", kazao je Konaković.



Kako kaže, sredstva će bit izdvojena i za povećanje dječjeg doplatka za oko 30 posto. Pojasnio je da će 13 hiljada mališana imati uvećan doplatak.



"Izdvojili smo milion i 200 hiljada za kupovinu azila. Riječ je o aktuelnoj priči o kojoj posljednjih dana imao jako mnogo ružnih fotografija koje su obišle svijet. KS je zapeo u implementaciji na zadnjem koraku. Značajno smo smanjili broj pasa lutalica i napada na građane. Zadovoljni smo brojevima, ali ne brzinom implementacije. Naravno da je tu vjerovatno bilo nekog prostora i za nešto što se možda desilo u Prači, a to je da KS nije vlasnik niti upravlja niti jednim od azila", rekao je Konaković.