Kasumović odgovorio BH novinarima: Nisam birao urednike već menadžera

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović reagovao je na saopćenje Udruženja BH novinari u kojem ga optužuju za pokušaj miješanja u imenovanje direktora direktora JP Radio-televizije Zenica.

Direktorica JP RTV Zenica Dženana Sivac

Kasumović je istakao da je putem portala saznao za optužbe za politički pritisak na Nadzorni odbor JP RTVZE te je dodao da zenička javnost mora biti infomisana o činjenicama."S obzirom da se radi o očitom primjeru zloupotrebe medijskog prostora i položaja, kao i nastavku manipulacije građanima Zenice od pojedinaca iz rukovodstva RTV Zenica, u što su nažalost upleli i par članova Udruženja BH novinari, javnost u našem gradu želim upoznati o sljedećem. Krajem februara, tačnije 27. prošlog mjeseca, kao gradonačelnik Zenice upozorio sam Nadzorni odbor JP RTV Zenica d.o.o. u sastavu: Admir Čerim, hodža Mevludin Dizdarević i Medina Delibašić da je napravio kardinalne propuste u postupku izbora. Između ostalog, nisu imenovali komisiju za provođenje konkursne procedure, a neprihvatljivo je i da su u ovom postupku bili i prvostepeni i drugostepeni organ. Osim toga, nisu imali transparentne kriterije za izbor direktora. Imao sam na to pravo kao prvi čovjek Grada koji je osnivač i većinski vlasnik preduzeća kojem će se iz budžeta i ove godine izdvojiti blizu pola miliona KM", naveo je Kasumović u svojoj reakciji na saopćenje Udruženja BH novinari.Gradonačelnik Zenice je dodao da Nadzornom odboru uskoro ističe mandat tokom kojeg je RTV Zenica dovedena u katastrofalan položaj."Umjesto da se bave problemom radnika, odnosno kolega novinara, kojima su u ovom preduzeću uskraćena mnoga prava, o čemu me svakodnevno informišu upravo zaposlenici RTV Zenica, pojedinci iz Udruženja BH novinari, stali su u zaštitu direktorice – menadžerice. Podsjećam gospodu iz udruženja, da sam u svojstvu gradonačelnika obratio se Nadzornom odboru, koji je, da građani budi do kraja informisani - jednostranački i moj dopis se odnosio na njihov rad, a ne na rad uredništva RTV Zenica", izjavio je Kasumović te dodao:"Autori 'upozoravajućeg' pisma vjerujem da su znali kako su od tri člana Nadzornog odbora RTV Zenica, koji su izabrali direktoricu – menadžericu, dvojica bila ili su i sada vjerski službenici. Ovaj drugi je po meni, čak i radikalan. Ja, Fuad Kasumović, gradonačelnik multietničkog Grada, ne mogu i neću dozvoliti da takvi biraju direktora radio-televizije. To je preduzeće javni medij svih građana, bez obzira na vjersku, nacionalnu i političku opredjeljenost. Ovo posljednje je upravo tema kojom bi se trebali baviti pojedinci iz Udruženja BH novinari, obzirom da je njihova direktorica-menadžerica, redovna voditeljica predizbornih skupova jedne od vodećih političkih stranaka. Pitam, autore sramnog 'upozorenja', je li to osoba koja treba biti direktor jednog javnog servisa Grada Zenica? O ovome postoje i foto i video zapisi, koje dostavljam na uvid zeničkoj javnosti."Za kraj Kasumović je dodao kako se ne želi petljati u uređivačku politiku, ali da ima namjeru voditi računa o poslovanju svakog javnog preduzeća u Zenici, pa i RTV Zenica koja je pred finansijskim kolapsom."O uređivačkoj politici i programu, neka sud daju gledatelji. I na kraju, ono što sam obećao građanima Zenice, a to je, da će se na čela službi, preduzeća i ustanova birati sposobni, a ne podobni, ja ću ispuniti. Pojedincima iz pomenutog udruženja, koji su zloupotrijebili časnu novinarsku profesiju poručujem: ne bira se novinar, niti glavni i odgovorni urednik RTV Zenica, nego menadžer koji može biti bilo koje struke i od kojeg tražim uspješno vođenje preduzeća", zaključio je Kasumović.